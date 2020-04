Les magasins de bricolage rouvrent mais ceux de vélos restent fermés. Une concurrence déloyale pour la fédération du secteur automobile

Les magasins de vélo souffrent d'une concurrence déloyale à cause des restrictions imposées pour endiguer la propagation du coronavirus, dénonce jeudi Traxio. Selon la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, le maintien des supermarchés et magasins de bricolage, qui peuvent vendre des vélos, induit une "distorsion" de concurrence alors que les commerces spécialisés dans la petite reine doivent garder portes closes.

"Les magasins de vélos doivent rester fermés mais les magasins de bricolage et supermarchés peuvent rester ouverts et vendre des vélos à un moment où la demande est élevée. C'est une concurrence déloyale!", s'exclame Filip Rylant, porte-parole de Traxio. "Les magasins de vélos qui le souhaitent pourraient parfaitement recevoir des clients et bien souvent garantir une meilleure distanciation sociale, en fonctionnant sur rendez-vous par exemple. Ce qui est souvent impossible dans les supermarchés et magasins de bricolage", pointe-t-il.

"Les autorités encouragent tout un chacun à bouger pendant le confinement et faire du vélo est dès lors une activité idéale", relève-t-il encore. Traxio demande à nouveau la réouverture des commerces de vélo, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale.