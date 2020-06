Les locomotives abandonnées... bientôt envoyées à la casse

Va-t-on bientôt perdre une partie de notre patrimoine ferroviaire ? Depuis près de 10 ans, 12 locomotives électriques sont entreposées dans le sud de la province de Luxembourg. Faute d'avoir trouvé preneur pour continuer à les faire rouler, elles iront bientôt à la casse.

A l'abri des regards, sur une voie de chemin de fer désaffectée de la gare de stockem, elles étaient surnommées les reines du rail. Les 12 locomotives électriques qui reliaient Bruxelles à Amsterdam entre 1985 et 2009. Aujourd'hui, laissées à l'abandon, tout ce patrimoine devrait être bientôt transformé en mitraille dans une société de recyclage d'Aubange. Les cabines ont été vandalisées, les tableaux de bord retournés, le bloc moteur complètement saccagé et surtout cela couterait trop à remettre en état.

Trop traîné ?

En 2009, ces locomotives devaient être remplacées par des rames italiennes Fyra. Le deal a capoté mais jamais elles n'ont été réhabilitées. Entreposées à Stockem, la sncb se décide seulement à les vendre l'an dernier... La société tchèque Regiojet était intéressée mais les démarches ont trop traînées et la vente ne se fera jamais.

Dans quelques semaines, tout ce patrimoine belge ira à la casse. Seule une locomotive sera sauvée pour rejoindre le musée du rail.