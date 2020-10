Les lieux de travail sont-ils les principaux foyers de coronavirus ? "Nous manquons de données", alertent les spécialistes

Des spécialistes de la santé et du droit du travail s’inquiètent de la situation sanitaire en Belgique et principalement au sein des entreprises du pays. Selon eux, contrairement aux règles qui contraignent les rapports sociaux dans les lieux publics et privés, les lieux professionnels sont encadrés par des "règles flexibles", à "géométrie variable" et souvent appliquées "dans la mesure du possible". Ils estiment que l’encadrement pour les milieux professionnels est trop flou et que le travail pourrait être le lieu de nombreux foyers de Coronavirus.

"Les témoignages d’un réel relâchement au niveau des mesures sanitaires chez de nombreux employeurs s’accumulent", alerte François Perl, directeur général du service des indemnités de l’Inami sur Twitter ce 14 octobre. Il estime aussi que le télétravail est encore loin d’être généralisé et déplore le manque de statistiques sur les foyers de contamination en milieu professionnel. "Le principe de précaution devrait s’imposer", conclut-il.