Les jours blancs, cet intermède entre examens et vacances où les jeunes ne savent que faire…

Nous sommes en plein dans les jours blancs, cette période de l’année scolaire où les enseignants sont en délibération et où les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes, pas encore en vacances mais plus tout à fait à l’école. Une situation synonyme de désœuvrement et qui débouche parfois sur des épisodes problématiques où écoles et parents se renvoient la responsabilité d’éventuels débordements dus à un manque d’encadrement. Il existe pourtant des alternatives. Dans le Brabant wallon par exemple, l’opération "Délibère-toi" propose des centaines de stages ou d’ateliers. Nous sommes allés en découvrir quelques-uns.

Nous sommes à Chaumont-Gistoux, en Brabant wallon. Ça ressemble à un cours, quelques élèves sont penchés sur un cahier, un crayon à la main, mais à y regarder de plus près, on se rend vite compte que leurs dessins n’ont rien à voir avec une matière scolaire. D’ailleurs, Léon, 14 ans nous explique " on est inscrit à un atelier de graffiti et on est en train de faire le croquis de la fresque qu’on va réaliser tous ensemble sur le parking. " Quelques instants plus tard, le groupe sort et reçoit les consignes de Kay, graffeur lui-même et éducateur de jeunes à Chaumont-Gistoux. " Attention en utilisant les bombes de couleur, elles sont très sensibles, ça part vite, vérifiez toujours que le jet part vers l’extérieur sinon vous risquez de l’avoir dans les yeux et ça craint ".

Octave et Cyprien se connaissent à peine, ils viennent d’écoles différentes mais ils sont impatients de bomber. " C’est mieux que rester chez moi, j’aurais passé mon temps sur ma playstation alors qu’ici je rencontre des gens cool tout en faisant des graphes. " Et son nouveau copain d’acquiescer " Si je n’étais pas venu, je serais allé glander à Louvain-la-Neuve, ce que je fais tout le temps… Et puis, je préfère mille fois ça à l’école, on s’amuse et c’est fun. "

Kay a l’habitude de ce genre d’animation " je fais partie d’un collectif bruxellois de graffeurs, Propaganza, et j’encadre régulièrement des groupes de jeunes. Je leur apprends l’usage des bombes mais je les sensibilise aussi aux dangers et aux dérives à éviter. En leur fournissant un endroit pour s’exprimer, on évite en tout cas qu’ils aillent le faire illégalement sur d’autres bâtiments. "