Les jeunes et les diplômés d’un master moins enclins à respecter les mesures sanitaires contre le Covid-19 en Belgique francophone

Si, sans grande surprise, le respect des règles sanitaires diminue en avril et juin 2021, on observe des différences comportementales suivant plusieurs facteurs :

Des chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain ont analysé le respect au fil du temps des mesures sanitaires contre le coronavirus en Belgique francophone. Le but est de déterminer les facteurs qui contribuent au maintien ou au relâchement de ces comportements : les premiers résultats viennent d’être révélés à la RTBF, en collaboration avec Le Soir et Sud Presse.

"Il ne faut pas partir du présupposé que quand on a un niveau d’éducation supérieur, on va nécessairement mieux appréhender une question comme celle de la pandémie actuelle", commente Olivier Luminet, un des auteurs de l’étude, par rapport aux fait que les diplômés d’un master, ou plus, sont ceux qui suivent le moins bien les règles, tout particulièrement pour la distance physique ou la limitation des contacts. "Ça montre bien qu’il y a encore des perceptions erronées, même dans un public qui devrait être le plus éduqué, et donc le plus au courant et avec le plus de connaissances par rapport aux problématiques de propagation."

Un résultat qui est peut-être à mettre en lien avec celui sur la perception des conséquences d’une infection au Covid-19 : les personnes avec des diplômes de secondaire ou bachelier se retrouvent peut-être dans des métiers où la perception de ce risque est plus forte, par rapport à des métiers de master et plus.