Les jets de pierre ont occasionné 12.000 minutes de retard sur le trafic ferroviaire

Les deux mineurs qui ont jeté des pierres sur des trains à Schaerbeek mardi et mercredi ont occasionné près de 12.000 minutes de retard et ont entrainé l'annulation partielle ou complète d'une centaine de trains, a indiqué vendredi Infrabel.

Le trafic ferroviaire a dû être interrompu à deux reprises. Les incidents n'ont fait aucun blessé, mais au moins un train a été endommagé selon la police.

Infrabel a introduit une plainte. "Nous estimons que ce comportement est inacceptable", a indiqué le porte-parole du réseau, Thomas Baeken. Le gestionnaire du réseau ferroviaire a l'intention de recouvrer les coûts auprès des responsables. L'infrastructure ferroviaire n'a pas été endommagée, mais l'entreprise a dû envoyer du personnel sur les lieux.

La compagnie de chemin de fer SNCB doit décider si elle devra rapporter à son tour les dommages subis sur les trains et le coût des retards.

Deux suspects, nés en 2002 et en 2005 (quinze et treize ans), ont été entendus par les services de police pour avoir jeté des pierres sur des trains et des infrastructures ferroviaires.