Les Islandais ne peuvent boire de l'alcool qu'à partir de 20 ans

La consommation d'alcool chez les adolescents est parfois problématique en Belgique, comme dans de nombreux pays. En Islande, les autorités ont pris le problème à bras le corps dès la fin des années 90, avec des résultats assez époustouflants.

En 2016, moins de 5% des jeunes de 15-16 ans disaient boire de l'alcool. En 1998, à la suite de débordements impliquant des jeunes, le gouvernement décide de relever l'âge légal de consommation d'alcool. C'est le pays le plus strict à ce niveau en Europe.

À quelques jours de ses 16 ans, Andri n'a pas prévu de grandes fêtes ni de boire d'alcool pour célébrer son anniversaire: "Je ne vais pas boire le jour de mes 16 ans. J'essaierai sans doute quand j'aurai atteint l'âge légal à 20 ans. Ma mère m'a expliqué que mon cerveau était toujours en développement et que c'était très mauvais de boire à mon âge."

Agla, presque 18 ans, a quant à elle déjà goutté l'alcool à cause de ses parents : "J'ai demandé à mes parents d'aller au magasin, comme la plupart de mes amis aussi."

Sa mère témoigne : "On espère de la sorte pouvoir contrôler sa consommation pour lui expliquer quelle quantité et comment boire, ce qui est gai dans l'alcool et ce qu'il ne faut pas faire."