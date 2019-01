"Les internés ne sont plus les oubliés de la justice et du soin en Belgique" selon Pierre Titeca, psychiatre à Schaerbeek

S’ils furent longtemps les oubliés des systèmes judiciaire et carcéral, les internés semblent être mieux considérés aujourd’hui. La raison ? Selon Pierre Titeca, responsable du centre hospitalier Jean Titeca à Schaerbeek, le mérite revient aux politiques des quinze dernières années et en particulier à la ministre de la santé Maggie De Block (Open VLD).



En 2014, les patients psychiatriques dits "internés", les personnes ayant été déclarées irresponsables de leurs délits ou crimes pour cause de maladie mentale, représentaient quasiment 10% de la population carcérale en Belgique, soit presque 1100 personnes. Cinq années plus tard, il semble que la Belgique aie fait un gros effort en la matière puisque le nombre des personnes emprisonnées dans les ailes psychiatriques des prisons a été quasiment divisé par deux entre 2014 et 2017. Il n’en resterait plus que 600 aujourd’hui. C’est la construction en Flandre de deux centres de psychiatrie légale et le transfert de ces internés vers des structures classiques qui sont à l’origine de cette baisse.