Les indices des crèmes solaires, ça correspond à quoi concrètement?

15,30,50… A chaque crème son chiffre mais concrètement à quoi correspondent ces indices de protection ? Pour commencer, un petit rappel : la crème solaire permet de protéger sa peau des UV (Ultraviolets) et d’éviter les coups de soleil. Elle limite le risque de cancer de la peau et limite l’apparition des rides en la protégeant des rayons UVA. Les UVA pénètrent plus profondément dans le derme, tandis que les UVB sont responsables des brûlures de la peau. Le coefficient de protection (IP ou CP) permet de déterminer l’efficacité photo protectrice d’une crème solaire.

Tests en laboratoire

C’est à partir de tests menés en laboratoire que les indices de protection sont établis. Il existe 4 niveaux d’IP : de 6 à 10 = protection faible, de 15 à 25 = protection moyenne, de 30 à 50 = haute protection, 50 et plus = très haute protection. Pour établir ces indices, des volontaires acceptent d’exposer une partie de leur dos à des doses d’UVB croissantes. On détermine alors quand apparaît la rougeur de la peau, avec ou sans crème. Un coup de soleil qui doit encore être visible 24 heures après l’exposition.

L’indice de protection est le rapport qui existe entre le temps nécessaire pour obtenir un coup de soleil avec sans crème. En théorie donc, si une personne a un coup de soleil au bout de 30 minutes sans protection, elle l’aura sans doute au bout de 300 minutes, soit 5 heures avec un indice de protection 10.

Mais attention… c’est loin d’être aussi simple car ces tests se basent sur une peau déjà recouverte de crème, et avec une intensité des rayons du soleil contrôlée ! Il y a aussi les types de peau dont il faut tenir compte. Sur le plateau de l’émission "On n’est pas des pigeons", le dermatologue Dominique Tennstedt insistait sur l’importance de choisir des indices de protection élevés.

