"Les indépendants sinistrés sont complètement démunis par rapport à la situation": "Un PASS dans l’impasse" va à leur rencontre

Les communes se succèdent et la détresse s’exprime avec facilité, pudeur ou grande difficulté. Parfois, les mots restent bloqués dans la gorge. "Les indépendants sinistrés sont complètement démunis par rapport à la situation", explique l’un des psychologues intervenus lundi à Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine, Gilles Vandeloise.

Les équipes mobiles de l’asbl ont prévu de se rendre dans les vingt-six communes sinistrées jusqu’à la mi-août. "On reprendra une deuxième fois le tour après le 12 août car notre premier passage nous permet aussi d’identifier des besoins supplémentaires", commente la responsable communication de l’asbl de prévention du suicide, Un PASS dans l’impasse, Alison Verlaet. "Nous tenons compte aussi des dernières intempéries", poursuit la jeune femme. "C’est la raison pour laquelle l’asbl a décidé d’ajouter Namur à la liste et nous nous y rendrons jeudi."

Une démarche utile face à la détresse aiguë de certains : "Je me souviens particulièrement d’une personne rencontrée lundi, un restaurateur", confie Alison Verlaet. "Il a demandé à parler aux psychologues, à l’écart de sa famille. Il voulait leur parler de ses pensées suicidaires. Les équipes ont aussi rencontré une coiffeuse dont le salon est complètement détruit… après un an et demi de pandémie. Elle expliquait qu’il était inenvisageable de rouvrir son salon et de continuer une activité d’indépendante."

Ces témoignages ne sont pas isolés. Si certains indépendants envisagent de poursuivre leurs activités, d’autres s’interrogent voire se résolvent à tirer le rideau, comme l’a confié Vanessa Halloy, propriétaire d’un magasin de vêtements à Tilff, à notre rédaction liégeoise : "Au départ, je suis infirmière aux soins intensifs où j’ai travaillé pendant dix-sept ans. J’avais envie d’une reconversion professionnelle et la mode m’a toujours bien plu. Je ne suis pas dégoûtée mais je ne suis plus motivée. Il y a eu trop de choses sur peu de temps… La période Covid et maintenant les inondations… Il faut tout recommencer et là, on a des travaux pour au moins quatre mois".