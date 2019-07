Les incroyables images d'un banc de 100 dauphins bondissant autour d'un bateau - © Tous droits réservés

Un banc d'une centaine de dauphins bondissant autour d'un bateau - 16/07/2019 Un énorme groupe de dauphins a été filmé le week-end dernier, bondissant sur les vagues au large de la côte sud de la Californie. Chuck Patterson a capturé ces images depuis son bateau près de Laguna Beach. Plus de 100 dauphins entouraient le bateau selon lui, et la plupart des mammifères ont continué à nager et bondir à ses côtés pendant un long moment: "Ils avaient l'air super heureux, on sentait vraiment leur énergie" a-t-il expliqué.