Les incendies continuent de ravager la Californie, 23 morts

Depuis jeudi, plus de 6.700 bâtiments de Paradise, en majorité des maisons d'habitation, ont été consumés par l'incendie baptisé "Camp Fire".

Sur les 23 morts, 19 ont été découverts à Paradise et quatre dans la région de Concow, toujours dans le comté de Butte, a-t-il précisé.

Des sauveteurs ont découvert samedi les corps de 14 personnes tuées dans l'incendie le plus destructeur jamais enregistré en Californie, a déclaré le shérif du comté de Butte, dans lequel se trouve Paradise, une ville de 27.000 habitants, au nord de Sacramento, la capitale de la Californie.

Décombres fumants, voitures réduites à des carcasses: les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui ont fait 23 morts et détruit des milliers de maisons en Californie, sans grand espoir de maîtriser prochainement les divers sinistres.

Plus de 250.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de la capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, Sacramento, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu, dans le sud de la Californie.

A des dizaines de kilomètres autour de Paradise, le ciel était obscurci par une fumée âcre, et le soleil était difficilement visible.

Les habitants ont fui le danger, tandis que sur la route qui mène vers le centre-ville gisaient des carcasses de voitures. Les poteaux électriques étaient rongés par le feu.

"Seuls quelques fermiers sont revenus pour voir dans quel état est leur bétail", a expliqué à l'AFP une policière.

L'incendie a pour le moment consumé plus de 40.000 hectares et n'est maîtrisé qu'à 20%, selon CalFire, l'agence des pompiers de Californie. Trois des plus de 3.200 pompiers déployés ont été blessés.