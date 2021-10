Les implants mammaires sont-ils dangereux ? Une nouvelle étude parle de fuites de silicone généralisées

Si nous y revenons aujourd’hui, c’est parce qu’une nouvelle étude a été menée aux Pays-Bas et elle vient d’être publiée dans le journal scientifique américain Jama. Cette étude évalue la migration des particules de silicone chez les femmes subissant le retrait ou la révision d’ implants mammaires aux Pays-Bas . Elle permet "d’obtenir plus de clarté et d’informations sur la prévalence des fuites de silicone", comme l’écrivent ses auteurs. Elle intéresse donc au plus haut point le secteur de la chirurgie esthétique divisé sur la question.

Le résultat de cette étude est, en effet, interpellant. Sur 389 femmes portant des implants mammaires en gel de silicone, 384 présentaient des silicones dans les tissus. Soit 98,8% des femmes ! Presque la totalité ! Et il n’y a aucune différence statistiquement significative entre les femmes avec des implants en gel cohésif (ce sont les implants plus récents dont le silicone est plus dur) et celles avec des implants en gel non cohésif.

Ce qui signifie, selon les auteurs de cette étude, que ces implants peuvent potentiellement nuire aux patientes, comme le font les implants en gel non cohésif.

Depuis plusieurs années, le docteur José Budo met en garde contre les implants en silicone. Alors, ce chirurgien esthétique se réjouit de la parution de cette étude : "Jusqu’à présent, on a toujours nié les ennuis de santé qu’il pourrait y avoir avec ces implants mammaires en silicone, en disant qu’il n’y avait aucune preuve scientifique. Cette étude montre qu’il y a bien des soucis avec les implants en silicone".

Les symptômes les plus importants sont des douleurs musculaires, articulaires, une fatigue chronique, une perte de cheveux ou encore des troubles de la mémoire

Le docteur Budo est de ceux qui sont convaincus que ces prothèses mammaires sont responsables du syndrome ASIA qui est un syndrome auto-immunitaire inflammatoire induit par des adjuvants : "Ces adjuvants, ce sont les produits de dégradation du silicone, le gel et son enveloppe", nous dit-il. "Ça se manifeste souvent après la quatrième année de l’installation de la prothèse et ça ne fait que s’aggraver", explique-t-il. "Les symptômes les plus importants sont des douleurs musculaires, articulaires, une fatigue chronique, une perte de cheveux ou encore des troubles de la mémoire. Dans plus de la moitié des cas, ces symptômes disparaissent souvent quand les explantations sont terminées."

Un autre souci de santé peut, selon le docteur Budo, découler de ces implants : il s’agit du cancer du système lymphoïde.

Le docteur Budo s’étonne que seul le fabricant connaisse la composition chimique du silicone, de sa membrane et de tous les produits qui se trouvent dans le corps : "On croit rêver ! ". Selon lui, si on explante la prothèse après 4-5 ans, elle n’est plus blanche, transparente mais est de toutes les couleurs : "Ça prouve que quelque chose se passe".

Et ce chirurgien plastique pointe encore d’autres problèmes. Ainsi celui du suivi : quels sont les examens à faire pour vérifier l’intégrité des implants ou pour voir les produits toxiques dans le corps. "Zéro examen possible", selon lui.

Il s’interroge aussi sur les mammographies réalisées sur des femmes ayant de tels implants mammaires : cela suppose des compressions importantes, sont-elles bien indiquées ?