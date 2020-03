Les images du plus long pont cyclable d'Europe en construction dans le nord des Pays-Bas - © Tous droits réservés

Des travaux sont en cours pour construire le plus long pont cyclable d'Europe dans le nord des Pays-Bas. Un pont de plus de 800 mètres de long, sur un chemin surélevé, qui pourrait également accueillir des piétons, et qui doit trouver sa place dans la zone de loisirs Havenkwartier à Blauwestad, dans la province de Groningue. Le pont traversera la voie navigable locale, une autoroute (A7), une réserve naturelle et le lac Oldambtmeer, selon le média local DutchNews.nl. Le pont sera nommé "Blauwe Loper", ce qui signifie "tapis bleu". L'achèvement des travaux est prévu pour fin 2020, le plus difficile étant prévu pour octobre prochain, lorsque l'autoroute pourrait être fermée quelques heures pour travaux, selon les développeurs du projet. Une vidéo animée, en images de synthèse, publiée par la province de Groningue illustre le projet de pont.