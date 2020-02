Les images de synthèse séduisent au festival Anima

Anima, le Festival international du film d’animation, bat actuellement son plein à Bruxelles. Une discipline qui continue à séduire les enfants mais évolue sans cesse. Apparues il y a moins de trente ans, les images de synthèse dessinées sur ordinateur tiennent aujourd’hui le haut du pavé.

Sam Sam, le plus petit des grands héros

Ce week-end, les enfants ont été séduits par Sam Sam, le petit héros qui n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir ce qui provoque l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses copains de classe. Le réalisateur, Tanguy De Kemel, est un des pionniers des images de synthèse. Une technique qui l’a séduit en raison des possibilités infinies qu’elle offre, notamment en termes de détails et de précision des mouvements.

Plus rentables

Si les films en images de synthèse, 2D ou 3D, se multiplient, c’est aussi parce qu’ils sont économiquement plus rentables pour les grands studios. Il faut dire que réaliser un dessin animé classique demande un travail immense. En 1937, la réalisation de Blanche Neige avait nécessité trois ans de travail à 800 personnes des studios Disney et avait battu des records de coût à près d’un million et demi de dollars.

Pixar et Disney

En 1995, la sortie de Toy Story, coproduit par Pixar et Disney, avait marqué l’ouverture d’une nouvelle ère, même si la technique avait déjà été initiée dans les années 80 dans le film "Tron" par exemple. Aujourd’hui, les images de synthèse ont envahi tant le petit que le grand écran. Mais les autres techniques sont toujours utilisées, que ce soit celles du dessin animé ou du modelage par exemple. Offrant encore souvent un charme que les images de synthèse ont du mal à obtenir.