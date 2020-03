Les huissiers de justice mettent la pédale douce

Avec les fermetures imposées par la crise sanitaire, les huissiers de justice ont décidé de se montrer très souples dans le recouvrement des dettes et autres saisies. De nombreux salariés et indépendant vont connaître des fins de mois difficiles. Pour éviter l’effet boule de neige de l’endettement, les recouvrements seront étalés, les visites à domicile et les saisies suspendues, de même que les ventes publiques.

Quentin Debray, président de l’Union francophone des huissiers de justice : " La région wallonne a montré l’exemple, en incitant les huissiers de justice à être timorés dans l’exécution de leurs actes. On nous a demandé de suspendre toutes les mesures d’exécution d’une manière générale envers les personnes physiques et les sociétés. C’est dans l’intérêt de tout le monde que les huissiers lèvent le pied pour que chacun soit en mesure de respecter ses obligations".

Le secteur de l’horeca est parmi les plus sensibles à la crise, mais il y a aussi tous les indépendants qui travaillent chez des clients et qui ne pourront plus le faire. " Ils n’auront plus de revenus, ajoute Quentin Debray, Leurs employés vont être mis au chômage technique, donc tout le panel des gens à qui nous sommes confrontés va être mis en difficulté. Les temps d’apurement vont être assouplis pour tous ceux qui en ont besoin".