Les huissiers, au ralenti depuis le confinement, tirent la sonnette d’alarme

Parce que les mesures de confinement ont ralenti l’économie, parce que pour des particuliers et des entreprises, les rentrées financières ont diminué, le gouvernement a pris des mesures de protection. Ainsi, les huissiers ont été interdits d’exécuter une partie des expulsions. Il leur est aussi interdit d’exécuter des saisies contre les entreprises. Une mesure semblable concernant les saisies contre des particuliers est en cours de discussion. Aujourd’hui, les huissiers s’inquiètent. Cette interdiction générale est dangereuse pour la société et pour la sécurité juridique.

Chez les huissiers, on remarque clairement la réduction d’activité depuis que le confinement est entré en vigueur. "Pour les entreprises, nous sommes depuis le début de l’année, au niveau national, à une moyenne de 1000 saisies mobilières par semaine. Si nous prenons la semaine du 13 avril, nous sommes à une moyenne de 6 saisies. Soit une diminution de plus de 99%", explique Patrick Gielen, de la Chambre nationale des huissiers. Et c’est la même chose en ce qui concerne les saisies effectuées chez des particuliers : "Pour les particuliers, nous sommes, au niveau national, depuis le début de l’année à une moyenne de 3000 saisies par semaine. Et si nous prenons également la semaine du 13 avril, nous passons à 13 saisies, soit également une diminution de plus de 99%", poursuit Patrick Gielen.

Eviter que les créanciers se trouvent en situation délicate

A partir du moment où les autorités ont demandé que les huissiers suspendent les saisies chez les débiteurs, la situation des créanciers se complique. C’est le cas de ceux qui attendaient des remboursements de leurs débiteurs pour pouvoir payer des charges ou des dettes, comme l’explique Patrick Gielen : "Par exemple, je suis allé signifier un acte pour une dette qui datait peut-être d’avant le Covid-19, mais cette personne a des problèmes pour procéder au paiement dès lors que des clients lui doivent également de l’argent. C’est un peu l’effet pervers de cette loi qui donne ce moratoire parce que cette personne est dans l’incapacité, en cas de mauvaise volonté de ses débiteurs de lui payer, de subvenir lui-même à ses besoins et de payer les dettes qu’il doit".

Il faut, estime la Chambre nationale des huissiers, éviter que des créanciers se retrouvent dans une situation délicate à cause du moratoire. "Il faut trouver une solution. Il faut absolument éviter que le créancier d’aujourd’hui devienne le débiteur de demain. En tant qu’huissiers, on est des organes indépendants qui savent gérer la situation entre un créancier et un débiteur. C’est notre quotidien. 80% des dossiers sont réglés à l’amiable, par la médiation. Et pendant le confinement, on met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adéquate possible, la plus sociale possible, que ce soit un entrepreneur ou un particulier qui est en face de nous", résume Patrick Gielen.

Eviter des faillites

La suspension des saisies a des avantages et des inconvénients. Le contexte lié au Covid-19 demande de faire preuve d’une certaine patience. Du côté de l’UCM, Union des Classes Moyennes, on explique que des entreprises débitrices peuvent être préservées grâce au moratoire sur les saisies dans cette période où leur activité est ralentie et leurs revenus réduits : "Ces personnes-là n’ayant plus de rentrées, si on exécutait les créances, ne pourraient peut-être pas payer non plus et on se retrouverait dans des situations de faillite", explique Clarisse Ramackers, directrice du service d’Etudes de l’UCM. L’UCM évoque la délicate question des loyers, où des entrepreneurs ou des commerçants ne savent plus payer leurs loyers actuellement et où, d’un autre côté, les propriétaires qui attendent les loyers sont aussi, parfois, des entrepreneurs ou des commerçants qui comptent sur cet argent pour pouvoir continuer à vivre.

Dans ce contexte, l’UCM rappelle que les entrepreneurs peuvent bénéficier de lignes de trésorerie. La Région wallonne accorde un "prêt ricochet" pouvant aller jusqu’à 45.000 euros. La Région bruxelloise prévoit la même chose pour un montant de 15.000 euros. Ces lignes de trésorerie peuvent permettre d’éviter d’être dans des situations délicates entre débiteurs et créanciers. Et, conclut Clarisse Ramackers : "On privilégie la discussion entre débiteurs et créanciers pour trouver la meilleure alternative pour chacun".

Pour les huissiers, il ne faut pas interdire les exécutions de saisies contre les particuliers

Les huissiers estiment que l’arrêté royal instaurant le moratoire risque de donner un mauvais signal aux débiteurs qui risquent de croire que l’huissier ne viendra plus. "Si, on continue à venir. Si, on continue à travailler. Une fois que ces lois ne seront plus d’application, il y aura ce risque qu’une masse de dossiers arrive", explique Patrick Gielen.

Dans cette optique, les huissiers s’interrogent : est-ce nécessaire d’élargir aux particuliers les interdictions de saisies ? Alors que l’on sort progressivement du confinement. "En prenant un tel arrêté de pouvoirs spéciaux, il ne faut pas commencer à confiner la justice au moment où on déconfine la Belgique", déclare Patrick Gielen. Or, explique-t-on chez les huissiers, pouvoir menacer d’exécuter une saisie est nécessaire car cela peut ouvrir la voie à une négociation, une médiation entre créancier et débiteur, par l’intermédiaire de l’huissier. "Sans l’exécution, il n’y a plus de sanction. Un droit sans sanctions n’est plus un droit. Prenons l’exemple d’une amende de circulation. Si quelqu’un roule trop vite et qu’il n’y a plus d’amende, je crains que beaucoup de gens roulent trop vite. La peur de cette sanction permet aussi de trouver des solutions en amont du problème", conclut Patrick Gielen.