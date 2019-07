Les hôpitaux activent leur plan canicule : en quoi cela consiste?

Sur le site Saint-Joseph du Grand Hôpital de Charleroi, rares sont les unités climatisées. Seules les salles d'opération, l'unité coronaire et une partie des soins intensifs sont équipées d'un système de climatisation. Dans les autres services, on fait avec les moyens du bord.

Sur chaque plateau repas, une boisson supplémentaire est fournie au patient. Les infirmières font également des rondes régulières pour hydrater ceux qui oublient de boire suffisamment d'eau, particulièrement les personnes âgées. "C'est vrai qu'on ne ressent plus la sensation de soif avec l'âge. D'ailleurs, je me fais tout le temps engueuler par mes enfants" sourit Louisa, patiente dans l'unité de cardiologie. "Heureusement que les infirmières sont là pour nous le rappeler" renchérit André, patient dans ce service depuis deux mois.

3. Rafraîchir les patients

Gants de toilette humides et brumisateurs sont également des alliés par météo caniculaire. Les infirmiers et aide-soignants tentent comme ils peuvent de rafraîchir les patients qui le demandent. Ils veillent aussi à changer les draps de lit tous les jours s'il le faut, car qui dit vague de chaleur dit... transpiration.

4. Des mesures pour le personnel

"Il fait chaud pour les patients qui ne sont pas en mouvement, alors imaginez-vous pour nous qui travaillons et enchaînons les toilettes et les soins" ironise Mathilde Gigot. Dur, dur pour le personnel soignant de travailler dans de telles conditions météo, surtout quand on ajoute à cela le manque d'effectifs chronique et les collègues en congé.

C'est pourquoi différentes mesures ont été prises pour soulager le personnel. Lors de la vague de chaleur précédente, des fontaines d'eau ont été installées à divers endroits, notamment dans les locaux réservés au personnel soignant. Les infirmiers ont également la possibilité d'avancer leur horaire d'une heure, afin d'éviter de réaliser les toilettes durant les heures chaudes.

Enfin, leur tenue vestimentaire est adaptée: ils peuvent porter un T-shirt en coton plutôt que la traditionnelle blouse blanche, pour autant qu'il soit aux couleurs de l'hôpital. Le personnel qui n'est pas en contact avec les patients peut carrément venir en short.