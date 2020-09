Les hommes seraient-ils plus violents que les femmes ?

"Ce qui transforme un individu qui se sent lésé en tueur de masse, c’est également le sentiment qu’il éprouve d’être dans son droit d’utiliser la violence contre les autres… Ce sentiment d’être dans son droit de chercher réparation car on s’estime lésé est une émotion genrée. Et son genre est masculin", avancent Kalish et Kimmel.

En analysant les tueries de masse en milieu scolaire de Columbine, Virginia Tech et Northern Illinois — qui se sont toutes trois conclues par le suicide final des assaillants, chaque fois des hommes —, les sociologues américains Rachel Kalish et Michael Kimmel ont relevé en 2010, dans leur article Suicide by Mass Murder : Masculinity, Aggrieved Entitlement, and Rampage School Shootings , des points communs dans la motivation des auteurs et dans leurs perceptions troublées de la masculinité.

Belgique – Décès pour suicide en 2016 par sexe et par région - © Statbel (Belgique - Décès par sexe et par région, pour quelques groupes de causes, 2016)

Néanmoins, quand on parle de tentative de suicide, les femmes sont au moins aussi nombreuses que les hommes. Contrairement aux hommes, qui utilisent des méthodes plus radicales comme l'arme à feu ou la pendaison, les femmes vont préférer le poison ou les médicaments. Cela laisse parfois le temps à quelqu’un de les trouver et de les sauver.

"Les nouveau-nés filles sont tués beaucoup plus que les garçons en Chine, de telle sorte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, encore aujourd’hui. Donc on pourrait dire que dans une culture où il n'y a pas d'issue heureuse pour les femmes, elles vont se suicider plus souvent que les hommes."

Les femmes seraient plus sensibles au regard des autres et à l'image qu'on se fait dans la société de ce que doit être une femme : douce et pacifique. Selon Patrick De Neuter, une fois libérées de ce regard, elles s'avèrent aussi violentes que les hommes. Plusieurs recherches vont dans ce sens.

Dans Same Difference: How Gender Myths Are Hurting Our Relationships, Our Children, and Our Jobs, deux chercheurs de Princeton ont souhaité comparer les différences d’agressivité entre hommes et femmes et ont pour cela demandé à un groupe de 84 hommes et femmes de jouer à un jeu vidéo dans lequel ils devaient larguer des bombes les uns sur les autres.

Une partie du groupe réalisait le test à visage découvert et les joueurs étaient connus des autres joueurs et des chercheurs. L'autre partie du groupe réalisait le test incognito.

L’expérimentation a montré que lorsque leur identité est connue, les hommes larguaient plus de bombes que les femmes et par conséquent étaient plus agressifs. Par contre, dans le groupe des sujets qui jouent incognito, les femmes étaient beaucoup plus agressives que les hommes, avec en moyenne 5 bombes larguées en plus que les hommes.

Par ailleurs, l’agressivité moyenne des groupes avec identification ou incognito est quasiment la même chez les hommes, alors qu’elle est fort différente chez les femmes.