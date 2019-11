Les hachés végétariens vendus partout, y compris dans des restaurants à viande

Dès l’inauguration du premier de ses trois restaurants actuels à Bruxelles, il y a trois ans et demi, Thibaut Truyen avait complété par des boulettes sans viande son offre générale.

Or, le choix de son enseigne ("ballekes", boulettes, ou boulet à Liège) prédisposait le client à commander un haché roulé cuit. Ce porc-bœuf ou porc-veau cher à sa grand-mère (avec la recette maison) était et reste la base de la carte. Mais de 5% alors, la demande d’une boulette végétarienne est passée à plus de 20%.

"Depuis six mois, on sent qu’il y a une croissance. Nous ne manquons pas de le communiquer, même si notre but n’est pas de rentrer dans cette mini-folie du véganisme. Nous souhaitons proposer à tout le monde ce qu’il désire."

Le même travail

Depuis quelques jours, le patron-restaurateur propose des boulettes à base de haché végétal cru, une nouveauté de la marque Garden Gourmet du groupe Nestlé.

Composé de soja, d’huile végétale, d’extraits de carottes, de poivrons, de betteraves, ce haché se travaille classiquement : "on ne va pas éternellement vivre des seules boulettes de grand-mère". Que le haché de base vienne d’une grande chaîne ne le dérange nullement : "ce n’est pas facile de trouver un bon haché vegan qui a une très bonne consistance, qui reste bien à la cuisson, en grandes quantités. Si vous êtes tentés de préparer chez vous des boulettes végétariennes… Vous pouvez essayer avec pas mal d’ingrédients. Il n’est pas facile que cela tienne, que cela ait bon goût et que ce soit finalement vegan. On doit ajouter du fromage, ou des œufs pour que cela reste assez compact." D’où cette collaboration avec un géant de l’industrie alimentaire, qui va commercialiser ce haché à grande échelle.

L’empreinte écologique

"Avec trois restaurants, nous avons besoin d’un partenaire qui peut assurer de grandes quantités et qui respecte une certaine qualité de produits et la traçabilité. A nous de préparer ce haché selon nos propres recettes."

La traçabilité ? Originaire de Serbie, mais aussi du Canada et des États-Unis, le soja est "garanti sans OGM", précise Quentin Clermont, business manager de la division "food" chez Nestlé. "Attention au soja", enchaîne un chercheur des facultés d’agronomie de Gemboux. "Il est cultivé dans des régions chaudes et humides et est vulnérable aux moisissures." Le contrôle doit être rigoureux avant tout processus de transformation.

Le produit est préparé et empaqueté en République tchèque pour l’ensemble de l’Europe. Frais de transport, coût environnemental… "quand on évalue l’empreinte écologique, il faut considérer la totalité de la chaîne. Diminuer la consommation de viande a un impact écologique plus favorable. Nous ne sommes pas contre la viande, loin de là. Nous devons offrir plusieurs solutions aux consommateurs.

Une boulette égale une boulette

Les producteurs et les distributeurs évitent de diviser la clientèle. Une boulette vegan peut aussi plaire à un consommateur de viande. D’ailleurs, n’en a-t-elle pas l’apparence ? "Ce n’est pas volontaire d’essayer de capter ou d’attirer des mangeurs de viande."

Chez Gondola, la revue spécialisée du commerce et de la distribution, le rédacteur en chef adjoint apporte cette nuance-ci : "même les végétariens et les vegans sont encore habitués aux produits classiques, standards. Quand ils sont autour d’une belle table, mangez quelque chose qui ressemble aux plats des autres, c’est toujours plus convivial."

L’année dernière, la consommation moyenne de viande en Belgique a légèrement diminué (17,2 kilos par habitant). Les végétariens sont estimés à 5 ou 6% de la population, les vegans à 1%. Le développement de ce marché déborde dans les fast-foods.

Associé à Burger King, le géant Unilever a lancé le Rebel Whopper végétal dans 2.500 restaurants répartis dans 25 pays européens. Serait-ce du greenwashing ? "Oui et non, commente Géry Brusselmans, de Gondola. "Certaines marques n’ont pas toujours bonne presse. Mais l’idée de proposer des produits vegan, même si cela ne concerne qu’une toute petite partie de la population étoffe le portefeuille de marques. C’est toujours intéressant de toucher d’autres personnes. Ça donne un nouvel élan à une marque."