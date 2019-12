Les grèves en France : quel impact sur vos vacances de Noël ?

Si vous prenez la route…

La région parisienne sera bien entendu encore la plus encombrée suite aux grèves. Les fortes perturbations dans les transports en commun entraînent chaque jour d’importants retards sur les routes et autoroutes, en particuliers celles pour accéder à la capitale française. Bref, ces fêtes de fin d’année ne semblent pas le meilleur moment pour envisager un petit break au pied de la Tour Eiffel. En ce qui concerne le réseau des bus, des métros et des RER, le trafic reste très perturbé avec neuf lignes de métro fermées et un peu plus de 50% des bus à l’arrêt. Selon les lignes, un RER (desservant la banlieue) sur deux ou trois circule.

En revanche, si vous deviez prendre l’avion depuis Paris CDG, le temps de parcours depuis la Belgique ne change pas réellement par rapport à la situation actuelle. La position périphérique de l’aéroport permet d’éviter les encombrements parisiens. Pour le reste, les principaux axes vers le sud ne connaissent de perturbations particulières. Pas de risque donc si vous rejoignez la montagne. Evitez toutefois certaines zones sur votre parcours. Les zones industrielle et portuaire du Havre ont été bloquées jeudi, tout comme les entrées du Grand Port maritime de Marseille, par des manifestants mobilisés à l’appel de la CGT. Des dockers ont également organisé des blocages au port de La Rochelle ou à Rouen.