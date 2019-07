Les grenades ne cessent d'exploser à Anvers, la faute à la mafia de la drogue?

Plus de 60 incidents liés à la drogue ont eu lieu en trois ans à Anvers. - © Laurent VANGEENDERHUYSEN

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police anversoise a été appelée pour une explosion dans le district de Berchem. C’est la troisième explosion en une semaine dans la métropole flamande. Ces dernières années, le nombre d’explosions de grenades se multiplie à Anvers. Tous les regards se tournent vers les milieux de la drogue. Les habitants du district anversois de Berchem se sont fait réveiller cette nuit par des détonations. Certains riverains de la rue de mars ont eu la mauvaise surprise de retrouver leurs véhicules avec des fenêtres brisées à la suite d’une explosion de grenades. Ce matin, ils nettoyaient les dégâts. "À chaque étage, dans chaque fenêtre, il y a des impacts de balle. Il y a eu beaucoup de dégâts à cause de petites billes en métal", se plaint un riverain. Six véhicules ont été endommagés et de nombreuses façades ont été dégradées.

Conflit commercial Alors que la plupart des explosions de grenades sont en lien avec le monde de la drogue, deux incidents survenus la semaine dernière sembleraient concerner le domaine de l’horeca. Mercredi dernier, une grenade a été jetée dans le restaurant Grand Café, un restaurant pop-up dans le château du parc Den Brandt. Elle n’a pas explosé, mais un incendie a été bouté le même jour dans le restaurant végétarien Murni situé dans les remises de ce château. Deux jours plus tard, une nouvelle grenade a été de nouveau lancée dans le restaurant Grand Café pour finalement exploser. Cette fois-ci, le point commun entre les deux incidents est que les deux établissements appartiennent à la même personne : Wim Van der Borght. L’homme d’affaires de 49 ans est un phénomène dans le secteur de l’horeca. Il gère de très nombreux restaurants et discothèques dans la ville anversoise et est même à la tête de festivals tels que Fire Is Gold (anciennement Laundry Day). De la vie nocturne à la drogue, il n’y a qu’un pas. Le lien avec le milieu de la drogue est donc facilement établi. Même si le parquet garde toutes les options ouvertes, une source proche de l’enquête indique que l’on analyse d’abord un conflit commercial selon le quotidien De Morgen. Il est en désaccord avec son ancien associé Eddy Roothaert. Dans une interview à la Gazet van Antwerpen en février, Wim Van der Borght a qualifié ce dernier de gangster, qui "était parti avec des centaines de milliers d’euros". Entre-temps, une procédure judiciaire est en cours entre les anciens associés. Depuis cette affaire, trois restaurants de Van der Borght ont demandé la protection contre les créanciers qui ont exigé un demi-million d’euros. Des concurrents de ces restaurants veulent-ils peut-être attirer l’attention de la police ou du fisc ? Ou alors ternir la réputation de ces établissements ? La police et le parquet restent en tout cas de marbre. Interrogé par la RTBF, l’homme d’affaires Wim Van der Borght, a refusé de s’exprimer "dans l’intérêt de l’enquête menée par le parquet". Cause inconnue L’explosion de la nuit de dimanche à lundi semblerait quant à elle être en lien avec les cartels de la drogue, mais le parquet n’a pas encore confirmé cette affirmation. Au niveau politique, Filip Dewinter (Vlaams Belang) demande de convoquer un conseil communal anticipé pour faire le point sur la situation. Via un communiqué de presse de son porte-parole, Bart De Wever a indiqué la situation est très inquiétante et que toutes les mesures communales nécessaires seraient prises afin de préserver la paix et la sécurité dans l’espace public.

