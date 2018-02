Les granules noirs des terrains synthétiques seraient potentiellement cancérigènes

Le magazine français Envoyé spécial a mené une enquête sur les terrains synthétiques, pelouses artificielles des centres sportifs. Les revêtements contiendraient de nombreuses substances toxiques et potentiellement cancérigènes.

Qu'il pleuve ou qu'il neige, les terrains synthétiques ne demandent quasiment pas d'entretien et sont de plus en plus populaires. Les petites billes noires qui les composent permettent au terrain de rester souples et aux brins d'herbe de rester droits. Ces particules rebondissent, collent à la peau, s'incrustent dans les chaussures et les vêtements.

Amy Griffin, entraîneuse de foot à Seattle, découvre, suite à un cancer déclenché en 2009 chez une de ses gardiennes, que les cas de cancers sont nombreux : elle en a recensé plus de 250 chez des joueurs de foot depuis. Ils ont tous un point commun : ils évoluent sur du synthétique.

Des granulés noirs au passé trouble

Les petites billes noires sont en fait des pneus broyés, contenant notamment des HAP, considérés comme cancérigènes. Dans les pneus, leur dosage est réglementé par des normes qui ne sont pas prévues pour des granulats de pneus.

Dans un laboratoire des Pays-Bas, ces billes ont été trempées dans de l'eau pendant une semaine, puis des embryons de poissons y sont plongés pendant une semaine. "Les embryons sont noirs parce qu'ils sont morts, ils sont en train de se décomposer", constate une chercheuse.

Même en diminuant la quantité de billes de pneus dans l'eau, les embryons restent endommagés. "Les fabricants savent ce qu'ils mettent dedans, mais les réactions chimiques qui se produisent après, personne ne les connaît vraiment", explique la chercheuse.

La dangerosité de ce type de terrain est encore floue pour l'instant mais certaines villes telles que New York ou Amsterdam n'ont pas attendu d'en savoir plus pour mettre fin à l'implantation de nouveaux terrains de ce type.