Les Google Cars sont de retour pour mettre à jour les 150.000 km de routes en Belgique

Comme presque tous les étés maintenant depuis 2011, elles sont de retour… Sur nos routes. Il s’agit des Google Cars. Les voitures caméra du géant américain de la technologie sont actuellement en train de sillonner les routes belges jusqu’au mois d’octobre afin de mettre à jour les cartes en 3d de notre plat pays, un travail titanesque.

Né en 2004 dans l’esprit de Larry Page, un des cofondateurs de Google, Street View est depuis présent dans 87 pays dans le monde. Une cartographie internationale qui a pris des années pour être créée mais qui n’est rien à côté du travail annuel de mise à jour que Google doit réaliser.

"On essaye de créer une carte la plus précise possible", explique Michiel Sallaets, communications manager chez Google Belgium. "Chaque année, les routes, les autoroutes, les chemins changent en Belgique. On a plus de 150.000 km de réseau routier à parcourir et avec ce projet, on veut que toutes les routes belges soient mappées et claires sur nos cartes. Il y a actuellement 7 voitures présentes en Belgique pour réaliser cette "update"".

"Généralement les gens aiment bien les Google Cars"

Mais tout le monde n’aime pas l’idée que sa maison, sa voiture ou même son visage se retrouve sur une carte disponible librement sur internet. Pourtant Google l’assure, les chauffeurs qui sont, dans chaque pays où Google réalise son "mapping", des locaux, n’ont jamais dû faire face au moindre incident : "généralement les gens aiment bien les Google Cars", raconte Michiel Sallaets avant de nuancer : "mais je suis sûr qu’il y a des gens qui ne les aiment pas et notamment car cela touche à leur vie privée mais on est très respectueux de cela chez Google. Nous possédons plusieurs outils afin de flouter les visages des gens qui apparaissent ainsi que les plaques d’immatriculation. Et puis il est possible de flouter les façades des habitations si on nous le demande."

Entre les floutages à réaliser et la création des panoramas en 3d à partir de toutes les photos récoltés par les voitures, le travail colossal aussi à réaliser après le passage des Google Cars est colossal. La nouvelle update sera prête d’ici la fin d’année ou au début de l’année prochaine.