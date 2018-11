Les Gilets jaunes, tous des casseurs?

La mobilisation s'est déroulée de la même façon durant le week-end, accusant tout de même un recul de mobilisation entre le premier et le deuxième jour de l'action . Au-delà des blocages, aucun débordement n'était à déplorer et les mobilisations restaient calmes.

L'objectif affiché à l'origine : "couper le robinet de l'Etat", selon la description d'un événement de la première heure , et ce, afin de dénoncer "trop de taxes" et de faire entendre les revendications concernant "les pensions, les retraites et la TVA sur l’électricité, etc.", évoque-t-on sur la page Facebook de l'événement. Concernant les méthodes à adopter, la consigne est claire : "Nous ne sommes pas là pour casser, nous sommes là pour montrer que nous ne sommes plus leurs portefeuilles."

Difficile de faire la part des choses entre les revendications de ces manifestants en gilets fluorescents et les débordements relatés dans les médias. Ces faits témoignent la réalité de ces manifestants particuliers, unis dans leurs revendications mais divisés dans leurs méthodes. Lorsqu'on évoque les Gilets jaunes, nous faisons donc référence à un mouvement hétéroclite avec d'un côté, les "pacifistes" et de l'autre, les "casseurs".

Arbres tronçonnés, camion citerne enflammé, panneaux et routes dégradées. Les images sont fortes, les auteurs des dégradations sont toujours, ou quasiment, munis de gilets jaunes. Cette nuit encore, les manifestations ont pris une tournure violente par endroits, notamment à Feluy où une journaliste de la RTBF a été accueillie à coups d'insultes et de tessons de bouteille .

Mardi matin, alors que le bilan fait été de plusieurs arbres couchés sur le bitume et d'un camion-citerne incendié, l'heure est aux questionnements. Où sont passé les Gilets jaunes, si pacifistes au cours du week-end ? Du côté des manifestants de la première heure, on observe une rupture avec les premières recommandations. Mais ce sont en réalité de nouveaux individus qui font leur apparition dans la contestation.

"Ils ont lâché les autopompes et on est révoltés", s'exclame un homme lundi soir au milieu de la foule. Si l'orateur porte un gilet jaune, ce n'est pas le cas de tous les hommes qui l'entourent, certains sont cagoulés. "Ils s'attaquent à des femmes et des hommes qui ont des c*uilles et ils ne sont pas présents, on les attend", conclut l'homme, s'adressant aux policier..

C'est discours s'entremêlent à la voix d'autres gilets jaunes, plus modérés. "Je suis venue avec mon enfant pour lui faire comprendre que le futur va être difficile pour lui, témoigne une femme, emmitouflée dans son écharpe. Je suis surtout fâchée avec ce que la police a fait avec les autopompes. Nous sommes pacifistes et ils viennent nous agresser." Elle constate néanmoins, les répercussions qui découlent manœuvres policières de l'après-midi et déplore l'arrivée de personnes plus violentes qu'elle qualifie de "casseurs".

À l'aube du mardi, les Gilets jaunes de la première heure constatent les dégâts et dressent le profil des personnes qui les ont rejoint dans la nuit. "Ce sont des gens qui sont comme nous, qui n'acceptent pas certaines choses, juge Benoît Coekelbergs. Cependant, ce manifestant déplorent que les nouveaux arrivants "considèrent que le fait d'être pacifiste ne règle rien".

Deux mouvements, un emblème ?

Après avoir fait le tri dans les déclarations et attitudes des différents parties prenantes des actions nocturnes menées dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi, on distingue plusieurs types de profils derrière les "Gilets jaunes". Une situation confuse vécue par Vinciane Votron, la journaliste de la RTBF agressée lors d'un duplex sur le site de Feluy mardi soir. "Je savais plus trop si c'était des Gilets jaunes ou des casseurs, témoigne-t-elle. Sur le fond, on voit bien que c'est un mélange de plein d'idées."

On distingue d'un côté, les pacifistes. La plupart on rejoint le mouvement dès le 16 novembre. Ils mènent leurs actions en continu, à Feluy, Sclessin et Wandre et "se battent avec les mots et la verve", insiste Albert, qui se présente comme le porte-parole des Gilets jaunes du Brabant Wallon. Ils ne sont généralement pas plus d'une vingtaine par dépôt et continuent d'empêcher le passage des camions chargés du réapprovisionnement des stations.

De l'autre côté, ceux qui sont qualifiés de "casseurs". Ils ne sont apparus que le soir du 19 novembre, en réaction aux interventions policières. Certains d'entre eux portent aussi des gilets fluorescents, "en soutien aux Gilets jaunes". De leur côté, ils déplorent l'usage de la force à l'encontre de femmes et de personnes pacifistes sans raison valable, selon eux.

D'après les témoins ayant été confrontés à ce second type de manifestants, leurs méthodes sont plus violentes. Pillages, abattage d'arbres, pétards, leur volonté serait d'en découdre avec les forces de l'ordre, "au nom de la liberté", selon Albert. "On se rend compte que tout le monde n’a pas la même mentalité que les Gilets jaunes et que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui ne sont pas vraiment pacifiques, pas vraiment des Gilets jaunes", regrette François qui arbore le fameux gilet du côté de Sclessin. "Ces gens-là ne sont pas là pour être avec nous, ils sont là pour faire leur truc à eux et leur truc à eux, c’est casser tout et en découdre", conclut-il.