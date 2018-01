Pacte d'excellence: les futures grilles horaires examinées ce samedi par des citoyens

Les futures grilles horaire du pacte d'excellence sont examinées ce samedi par des 150 parents, citoyens, enseignants. Les inscriptions à cette journée "de consensus" se faisaient par internet et cette rencontre a suscité beaucoup de demandes de participation. Un tirage au sort a donc été fait.

Le programme de la journée? Le matin, il s'agira de "faire émerger des valeurs et repères sur les grilles horaires" et l'après midi, de "permettre aux participants de préciser ces points sous forme d'avis".

Interviewée sur La Première, Marie-Martine Schyns explique: "En primaire, on va demander aux acteurs à partir de quel moment ils trouvent le tronc commun pertinent. En secondaire, le travail porte essentiellement sur l'organisation des nouvelles grilles horaires. Qui dit organisation, dit aussi volume horaire des différentes disciplines."

Elle recontextualise: "On veut un tronc commun renforcé sur les savoirs de base - le français, les mathématiques -, mais on veut aussi qu'il soit plus ouvert à l'artistique, au polytechnique." Un rapport sera ensuite rédigé pour faire le bilan des échanges de la journée.

>>> A lire aussi: A quoi ressembleront les nouvelles grilles horaires des élèves?

Joseph Thonon, président de la CGSP enseignement, n'est pas contre l'idée. Mais il nuance d'emblée: "Ce ne sera jamais qu'un avis de 150 personnes pour moi. Cela ne représentera pas l'avis de l'ensemble des enseignants. C'est une façon de consulter. Mais je pense que les organisations syndicales doivent aussi consulter leur base sur cette idée de tronc commun."

A ce propos, Marie-Martine Schyns a toujours été claire, expliquant que les propositions émises seront ensuite transmises au parlement de la FWB, ainsi qu'au groupe central où se retrouvent syndicats, pouvoirs organisateurs et associations de parents. Ensuite, en se basant sur tous les avis, la ministre fera une proposition de grille horaire au gouvernement.