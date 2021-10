Les fumeurs paieront leur tabac encore un peu plus cher en 2022

Si vous êtes fumeur, vous allez bientôt payer plus cher votre paquet de cigarettes. Dans son budget 2022, le gouvernement fédéral a en effet validé une nouvelle hausse des accises sur le tabac à partir du 1er janvier prochain. Cette mesure pourrait rapporter 120 millions d’euros.

Cette augmentation n’est pas vraiment une surprise. Déjà en 2021, les accises sur le tabac avaient augmenté : un fumeur qui achetait un paquet à 6,8€ en 2020 doit désormais payer 70 centimes de plus. Et cette tendance va se poursuivre. "Une loi-programme prévoit une augmentation des accises chaque année jusqu’en 2024", explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. "L’objectif est de rendre la consommation moins attractive."

Dans les faits, des cigarettes et du tabac plus chers ont un effet sur la consommation. Mais pour la Fondation contre le Cancer, la Belgique ne va pas assez loin.

"Ça serait vraiment dissuasif, si on montait le prix de façon plus conséquente comme en France où le paquet coûte 10€", estime Sophie Adam, attachée de presse de la Fondation contre le Cancer. "En Belgique, on n’y est pas encore. Ce qui serait important aussi, ce serait d’investir dans l’aide au sevrage tabagique. En aidant les fumeurs à arrêter, on pourrait vraiment faire une différence plus importante. "

En 2021, on compte 1,4 million de fumeurs quotidien et plus de 360.000 fumeurs occasionnels en Belgique.