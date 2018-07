Les Français de Belgique: combien sont-ils et où vivent-ils? - © Jonas Hamers - ImageGlobe

Selon l'IBSA, la Roumanie se retrouve à la deuxième place à Bruxelles pour plusieurs raisons : d'une part suite à son accès à l'Union Européenne depuis 2007 et à une situation socio-économique alarmante et, d'autre part, suite à l'ouverture des frontières. En 2014, la représentation des Roumains à Bruxelles était de 36%.

Français, où êtes-vous?

Pour l'IBSA, les plus fortes concentrations de la population française se situent au niveau de la Grand-Place, en passant par le haut du Pentagone, l'Avenue Louise et la Chaussée de Waterloo. Leur présence s'explique notamment par la présence des hautes écoles et universités renommées qui dispensent de cours en français, des hôpitaux universitaires francophones, la présence de certaines institutions européennes et internationales ou encore des maisons et appartements très prisées par la clientèle étrangères.

La Wallonie est aussi un coup de cœur pour les Français. Principalement les régions frontalières du Hainaut et les grandes villes comme Tournai, Liège et Mons.