Les Français champions du monde du temps passé à table

La #France est le pays de l’ #OCDE où l’on passe le plus de temps à manger et à boire avec 2h15 par jour soit plus du double du temps passé à table aux #EtatsUnis (1h02). Comparez les chiffres par pays pic.twitter.com/wJtccipPmj

Si la reconnaissance en 2010 de la gastronomie française comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité peut expliquer cette tendance, elle en surprend plus d'un. Nicolas, citoyen parisien, explique : "Passer 2 heures 11 minutes à table? Pas tous les jours. En semaine on est assez pressé. Surtout à Paris. Par contre le week-end c'est vrai, on peut y passer beaucoup de temps. Mais on ne fait pas que manger et boire. On discute beaucoup, on refait le monde". Baptiste, lui aussi Français, abonde dans ce sens : "Il arrive qu'on passe tout l'après-midi à table. On fait un trou normand pour digérer et on enchaîne tranquillement vers le repas du soir. Mais nous ne faisons ça que lors des repas de famille".

Du côté des restaurateurs placés aux abords du quartier européen de Bruxelles, on tempère l'étude : "Ici, nous recevons des clients du monde entier. Des Russes, des Américains, des Européens... Hônnêtement, il n'y a pas de règle. Ca dépend de la disponibilité du moment. Si certains Français prennent leur temps, d'autres mangent et partent". Un autre restaurateur confirme. "On accueille des nationalités mutiples. Il y a bien les Espagnols ou les Italiens qui restent un peu plus. Mais rien de significatif".

Les Américains, eux, détiennent la palme du fast food et ferment le classement présenté par l'OCDE. 1 heure et 1 minute suffit aux Américains pour avaler leurs trois repas.