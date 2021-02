Les fonctionnaires wallons auront désormais 10 jours de congé pour le décès d'un enfant

Une résolution allongeant à 10 jours le congé en cas de décès d’un enfant pour les fonctionnaires wallons a été votée ce 8 février en Commission de la fonction publique. Jusqu’ici, ce congé était de quatre jours pour ces fonctionnaires.

Pour les autres, par contre, il est toujours de trois jours. Une petite avancée donc, mais un premier pas quand même, accueilli avec soulagement par Martine Donck, responsable de Parents désenfantés, association qui accompagne le deuil d’enfants : "C’est déjà un soulagement car c’est une reconnaissance. Une reconnaissance de ce deuil-là qui n’est pas facile et pas comparable à d’autres deuils. Il entraîne énormément de souffrance et de difficultés. Cela bouleverse tout : la vie de famille, la vie de couple, la vie personnelle, la vie sociale. Donc, je crois que c’est un pied à l’étrier. Et puis, si les fonctionnaires ont obtenu ce droit, je crois que cela va déborder dans d’autres domaines".

Un droit auquel tout le monde devrait avoir droit

La Ligue des Familles aussi se réjouit de ce vote et plaide également pour que cet allongement soit élargi à tous : "On estime que tous les parents doivent être concernés, quel que soit leur statut professionnel et le niveau de pouvoir duquel ils dépendent", déclare Lola Galer, chargée d’Etudes à Ligue des familles.

Cela fait un an que l’association se bat pour cette reconnaissance. Une étude a même été publiée l’automne dernier sur les besoins spécifiques des familles endeuillées après avoir été à la rencontre des parents concernés. Des parents qui signalent que trois jours, ce n’est même pas le temps d’enterrer son enfant.

"Aujourd’hui, les familles se tournent vers le congé maladie puisque, évidemment, après trois jours, elles ne sont pas, dans la plupart des cas, en capacité de reprendre le travail", explique Lola Galer. "Mais ce n’est pas du tout anodin de se tourner vers son médecin. Le médecin traite les malades et pour nous, c’est important de dire : 'Vous n’êtes pas malades ! Vous êtes en deuil !'. Donc, nous, on veut vraiment sortir de ce que la loi oblige aujourd’hui les gens à faire".

Un congé adéquat et flexible à envisager

Quant à savoir 10 jours c’est assez, elle répond : "Non, ce n’est pas suffisant. Le deuil, cela ne se compte pas en jours, la douleur non plus".

Et d’ajouter : "Dix jours, c’est mieux que trois jours. C’est même mieux que quatre jours qu’avaient les fonctionnaires. Et ce qui est aussi vraiment essentiel pour la Ligue des Familles c’est de reconnaître le deuil en tant que tel. On veut reconnaître ce deuil en tant que tel et c’est pour cela que l’on pense qu’il faut vraiment un débat sur la question avec les familles concernées et les experts pour essayer de trouver un nombre de jours qui serait adéquat. Mais évidemment cela dépend de chaque personne, et c’est aussi pour ça que l’on insiste sur le fait que ce congé doit être flexible. Il faut qu’il soit pris dans une période relativement large puisque le deuil c’est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui vont avoir besoin de reprendre le travail tout de suite, ce sera presque vital ; d’autres pas. Et donc, on veut permettre aux familles endeuillées de prendre ce congé lorsqu’elles estimeront qu’elles en ont besoin".

Pas seulement pour la perte d’un enfant

Et la Ligue des familles ne compte pas en rester là : "Il faudrait aussi que cet allongement du congé de deuil ne vise pas uniquement la perte d’un enfant, mais vise également la perte d’un conjoint ou de son partenaire".