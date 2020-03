Les fluoroquinolones, ces antibiotiques aux risques méconnus

Les fluoroquinolones sont des antibactériens puissants, à large spectre. Ils regroupent des antibiotiques comme la ciprofloxacine (commercialisée sous le nom Ciproxine), la moxifloxacine (commercialisée sous le nom Avelox) et la lévofloxacine (Tavanic). En Belgique, ils sont souvent utilisés pour soigner des pneumonies ou de graves infections urinaires. Ils sont aussi capables de combattre des bactéries aussi mortelles que la lèpre ou l’anthrax.

Cependant, ces antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires importants, notamment au niveau des tendons ou des muscles. Les médecins n’informent pas toujours leurs patients des risques encourus. Ce sont les constats auxquels a abouti l’enquête du périodique "Médor", qui paraît ce mercredi 4 mars et à laquelle nous nous sommes associés.

Sportif au repos forcé pour cause de lésions musculaires

C’est l’histoire qu’a vécue Paul Hellinckx, grand amateur de cyclisme. Fin janvier 2019, après avoir roulé à vélo sous la pluie, il contracte une cystite. Aux urgences, le médecin, après avoir contrôlé les paramètres du patient prescrit un antibiotique de type ciprofloxacine. Paul Hellinckx demande alors au médecin s’il y a une contre-indication entre la pratique du sport et la prise de cet antibiotique. La réponse du médecin est sans ambiguïté : il n’y a pas de contre-indication.

Confiant, Paul Hellinckx prend ce traitement pendant trois jours et demi et consulte malgré tout la littérature à disposition sur ce médicament. Ce qu’il découvre l’inquiète : différentes mises en garde d’agence du médicament en Europe et aux Etats-Unis, sur des effets graves, handicapants et potentiellement permanents.

Après l’arrêt de son traitement, Paul Hellinckx remonte sur le vélo, mais au bout de quatre ou cinq semaines, il ressent différentes douleurs aux articulations des genoux. Par la suite, des douleurs se manifestent aussi au niveau des quadriceps et du tendon d’Achille. Après quelques mois, des lésions étaient visibles sur les imageries médicales.

Des dizaines de milliers de morts aux USA en dix ans

Avec le périodique "Médor", nous avons collaboré pour enquêter sur ces antibiotiques et leurs effets. Harold Nottet, journaliste à "Médor", explique l’ampleur du problème posé par les fluoroquinolones : "Selon un premier recensement effectué par la FDA (ndlr : Food and Drug Administration), l’agence sanitaire américaine, on estime qu’au moins 3500 Américains seraient décédés à cause de la seule ciprofloxacine, un des fluoroquinolones, depuis les années 90. On estime que seuls 1 à 10 pourcents des cas sont rapportés. Cela signifierait qu’il y aurait déjà des dizaines de milliers de morts, rien qu’aux Etats-Unis".

En Allemagne, l’hôpital universitaire de Fribourg a aussi tenté de quantifier les effets des fluoroquinolones. "Selon son étude, au moins 40.000 cas d’effets secondaires invalidants et 140 décès surviendraient chaque année", explique Harold Nottet.

Paul Hellinckx a été obligé d’arrêter le vélo pour ménager sa musculature. Aujourd’hui, il se compare à une personne âgée : "Je compare mes tendons et ma mobilité à une personne de 80 ans. Je peux marcher, mais si je marche plus de 1 ou 2 kilomètres, le lendemain, je vais me retrouver avec des douleurs dans les tendons. Elles peuvent perdurer plusieurs jours". Et depuis, d’autres douleurs sont apparues au niveau des articulations des doigts et des poignets, par exemple.

L’hôpital qui a prescrit l’antibiotique a reconnu, dans ce cas, que le patient aurait dû être mieux informé des risques. Cependant, il n’a pas reconnu totalement le lien entre les effets et l’antibiotique.

Paul Hellinckx est aujourd’hui vice-président d’une association de défense de patients traités aux fluoroquinolones. Il milite pour que les patients soient reconnus, mais aussi pour que les médecins informent mieux les patients des risques encourus. Car dans le monde médical, cela fait plus de 20 ans que les effets de ces antibiotiques sont connus.

Des médecins et des patients mal informés

Le professeur Jean-François Kaux, médecin du sport confirme : "Dans ma pratique professionnelle, je rencontre beaucoup de patients qui ont des effets secondaires notamment au niveau des tendons, des tendinites ou des ruptures du tendon qui arrivent soit rapidement soit parfois à distance de ce traitement antibiotique. On constate cela chez des sportifs de haut niveau ou des sportifs lambda, mais même chez des personnes assez sédentaires qui ont dû prendre ce traitement antibiotique pour leur infection et qui vont développer ces tendinites dans les suites de ce traitement".

"Ces effets secondaires sont connus depuis des années. Ils ne sont pas toujours mentionnés au patient lorsqu’on leur prescrit ces antibiotiques-là. Certains médecins ne sont pas non plus au courant de ces effets secondaires. Je me rends compte dans le cas de formation que j’ai donnée en médecine générale et également aux pharmaciens".

Pourtant les choses évoluent. En Europe, l’Agence européenne du médicament s’est penchée sur le problème, comme l’explique Harold Nottet, de Médor : "Elle a organisé une audition spéciale à propos de ces antibiotiques. Elle en a retiré un du marché. Elle a réévalué la balance risque bénéfice de ces médicaments. Et on recommande de les prescrire uniquement pour traiter des pathologies sévères ou lorsque les autres antibiotiques n’ont pas fonctionné".

Les fluoroquinolones moins remboursés en Belgique

En Belgique des mesures ont été prises pour tenter de limiter l’usage des fluoroquinolones. D’une part, pour éviter une trop grande résistance des bactéries à ces antibiotiques. D’autre part, en raison des risques pour la santé. Ces médicaments ne sont, depuis 2018, remboursés que s’ils sont prescrits pour soigner certaines pathologies (infections urinaires et génitales graves, par exemple). La mesure a eu pour effet de voir chuter le nombre de remboursements de boîtes de fluoroquinolone par l’Inami de 75%. "En extrapolant, sur base des données connues, en 2019, on arrive plus ou moins à 230.000 boîtes délivrées sur prescription au cours d’une année", explique Alain Chassepierre, porte-parole de l’APB, Association Pharmaceutique Belge.

Cependant, ces chiffres de l’Inami cachent une autre réalité. Les mesures prises pour limiter les prescriptions de fluoroquinolones ont eu un impact plus restreint. La diminution réelle de la consommation de ces antibiotiques ne serait que de 37% et pas 75%. Car en dehors des fluoroquinolones remboursés par l’Inami, de nombreuses boîtes continuent d’être prescrites par des médecins ou demandées par des patients, en dehors des critères légaux. Dans ce cas, les patients supportent seuls le prix de la boîte de médicament. Aux 230.000 boîtes prescrites et remboursées par l’Inami, s’ajouteraient au moins autant de boîtes de fluoroquinolones achetées sans demande de remboursement.

La consommation de ces antibiotiques devrait donc davantage se faire de manière raisonnée, quand c’est nécessaire et inévitable, pour éloigner les probabilités d’effets secondaires. Une meilleure information des patients quant aux risques encourus semble aussi être plus qu’utile.