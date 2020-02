Les figurines Lego orphelines

C’est en 1978 que le danois Jens Nygaard Knudsen a inventé cette figurine qui devait mettre un peu de vie dans les constructions Lego. Un petit personnage que la société danoise avait souhaité le plus neutre possible. Sans caractéristique sexuelle, ni raciale ni autre. Un peu étrangement, le créateur avait alors décidé de choisir le jaune comme couleur de peau, estimant que c’était la couleur la plus neutre. Ni blanche, ni noire en tout cas. Histoire de permettre à tous les enfants de s’identifier à ce petit personnage.

Evolution au fil du temps

En plus de 40 ans, des centaines de figurines différentes ont été éditées, représentant des métiers ou des personnages. La plupart avec la peau jaune, mais pas toutes. Certaines représentant des personnages célèbres auront la peau blanche, comme Harry Potter, Superman ou des personnages Disney. Le succès sera au rendez-vous. Depuis le lancement de la production en 1978, plus de 4 milliards de figurines ont été vendues dans le monde. Aidant le groupe Lego à devenir le quatrième acteur mondial sur le marché du jouet, avec un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2018.

Jens Nygaard Knudsen

Entré chez Lego en 1968, Jens Nygaard Knudsen sera resté 32 ans chez le géant danois. Il avait pris sa retraite il y a vingt ans et s’est éteint cette semaine à l’âge de 78 ans. Heureux d’avoir distrait des millions d’enfants grâce à son invention.