Les feux d'artifice perturbent fortement les oiseaux

C’est ainsi que des milliers d’oiseaux ont été surpris par les feux d’artifice allumés juste après minuit. Cette animation montre les images radar retravaillées de Jabbeke (IRM), juste avant et juste après les douze coups de minuit.

Les oiseaux essaient d’utiliser leur énergie avec parcimonie, surtout en hiver et limitent leurs vols au strict minimum : la recherche de nourriture. La nuit, la plupart des espèces recherchent un abri à se reposer et à s’abriter. Il est évident que les feux d’artifice ont un impact sur la santé et la survie des oiseaux, estime l’organisation Natuurpunt, l’équivalent flamand de Natagora.

En volant dans une panique aveugle lorsque la visibilité est réduite, les oiseaux ont plus de risques d’entrer en collision avec des lignes électriques à haute tension. Cela a déjà été observé ces dernières années dans les inventaires réalisés avant et après le réveillon du Nouvel An.

Il n'y a pas que les oiseaux qui sont perturbés par les feux d'artifice.

►►► À lire aussi: Pourquoi les animaux sont-ils en panique lors des feux d'artifice?