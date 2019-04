Les festivals de l'été seront plus durables

Depuis 2015, les pouvoirs publics wallons invitent les organisateurs des principaux festivals de l’été à réduire leurs déchets et à développer des fêtes durables.

L’initiative est relancée cette année: 500.000 visiteurs seront poussés à adopter les meilleurs comportements possibles.



Déchets proscrits

Or, un festival en plein air, c’est tout sauf durable: sur une plaine où il n’y a généralement rien, on amène une infrastructure énorme et un public considérable qui laisse une empreinte tangible. L’initiative a donc débuté par la réduction et le tri des déchets. Elle évolue désormais vers d’autres concepts.



Démarche globale

Réduire les déchets reste une préoccupation majeure. Mais s’y est désormais ajoutée la volonté consommer local, d'organiser la mobilité sans être (trop) invasif, de veiller à la performance énergétique, de prévenir et limiter les nuisances sonores.

Initialement, ce n’était pas la priorité de festivaliers venus d'abord pour faire la fête. Mais selon les organisateurs, l’idée fait son chemin petit à petit. De meilleures habitudes s’installent. Certes, à des rythmes différents et sans doute en liaison avec le volontarisme des organisateurs.



LaSemo, Esperanzah...

Francos, Ardentes, Solidarités, etc. sont de grosses machines qui progressent vers une amélioration de leur impact environnemental et participent à l’initiative Wallonie#Demain. Pour d’autres festivals, la démarche fait partie de leur ADN, explique Florence Higuet d’Esperanzah. Et elle porte alors encore plus de fruits. D'ailleurs, dit-elle, "ce sont désormais les festivaliers qui nous font remarquer que tel ou tel aspect de la gestion peut être géré de façon plus durable."



De l’aide et des sous

Cela ne peut s’améliorer qu’avec l’aide des pouvoirs publics. Dans un festival comme Esperanzah, le coût de la démarche durable atteint environ 20% du budget d’organisation. Voilà pourquoi la Région wallonne est appelée à la rescousse. Elle participe avec une aide logistique à laquelle elle ajoute, pour l’ensemble des 16 festivals, un apport annuel de 240.000€ sans lequel, disent la plupart, l’initiative aurait du mal à tenir.