Les femmes plus dangereuses que les hommes au volant? Peut-être pas

Voilà une étude qui remet en cause l’adage répandu selon lequel les femmes sont moins bonnes conductrices que les hommes. Sur 539.000 personnes responsables d’infractions au Code de la route en Angleterre et au Pays de Galles en 218, 79% étaient des hommes. C’est une des conclusions de cette recherche menée par la compagnie d’assurance britannique, "Confused.com". Les auteurs de cette étude mettent aussi en évidence que près d’un quart de toutes les infractions était des excès de vitesse commis par des conducteurs de sexe masculin, à la différence des femmes coupables de 7% des excès de vitesse commis. Ils avancent également que les hommes sont cinq fois plus susceptibles de conduire en état d’ébriété.

En revanche, si les femmes sont meilleures au volant que les hommes, elles seraient plus susceptibles d’échouer à la partie pratique de l’épreuve du permis de conduire. Sur 1,6 million de personnes en Angleterre et pays de Galles, cinquante-cinq pourcents ont échoué, dont 31% étaient des conductrices. Et sur les 45% restants qui ont obtenu leur permis de conduire, 22% étaient des femmes.

Les conducteurs d’une Ford, plus dangereux sur la route

Une autre étude réalisée par la compagnie de vente de voitures "Peter Vardy" démontre que les propriétaires de véhicules de la marque Ford sont plus susceptibles d’acquérir des points sur leur permis de conduire, ce système étant une infraction au code de la route équivalant à un point. Elle a aussi révélé que leur aptitude à la conduite était de 7,3 sur 10, alors que la plupart des autres conducteurs atteignent le score de 6 sur 10. D’après les conclusions de cette étude, les conducteurs de voiture labellisée BMW étaient plus sujets à commettre des excès de vitesse et des infractions sur la route que ceux conduisant des Vauxhall qui sont statistiquement les plus sûrs, ceux-ci obtenant le moins de points de pénalité.