"Les femmes n’ont rien à faire dans la police": Judith, ex-agente de police, a été victime de harcèlement

Les faits se passent en septembre 2014. Judith D’Eusanio est agente de police dans le Hainaut. Un jour, alors qu’elle demande un conseil à un collègue, elle est violemment prise à partie : "Dégage, je vais te donner mon point dans la gueule. Les femmes n’ont rien à faire dans la police. Ce n’est pas ta place". Voilà quelques unes des insultes que Judith reçoit en retour. Choquée, elle est en arrête maladie. Elle va ensuite tenter de reporter les faits auprès de sa hiérarchie mais sans réaction. Elle va alors remplir une déclaration d’accident de travail mais sa hiérarchie refuse de reconnaître l’incident en tant que tel. Judith ne sera cependant pas en mesure de reprendre le travail.

Après deux ans de procédure infructueuse et ayant épuisé son quota de congé maladie, Judith D’Eusanio est pensionnée de force à 53 ans. "Moi je voulais continuer mon boulot", explique-t-elle. "Ils m’ont déclaré "inapte", moi j’ai cru que je pourrai reprendre mais non. Une fois qu’on est mise à la pension pour inaptitude, c’est fini. Plus de service de police, plus rien du tout. Je me suis retrouvé avec 700 euros. Ma vie est foutue…

Des cas de harcèlement à répétition

Des cas de harcèlement, la CSC en a recensé plusieurs dans une étude publiée en janvier dernier. Ainsi, le syndicat constate qu’une femme sur quatre (26%) déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au cours des six derniers mois. Un travailleur sur cinq (21%) se dit victime de discrimination. Pire encore, 58 personnes déclarent avoir pensé au suicide avec l’intention de passer à l’acte au cours de l’année écoulée.

Pour Anthony Turra, délégué CSC dans le Hainaut, il existe une certaine forme de passivité de la part de la hiérarchie face au harcèlement. "Soit on aura la technique du pourrissement", explique-t-il. "On ne va prendre aucunes mesures et on va attendre que les choses se règlent d’elles-mêmes ou pas. Vous avez ensuite une possibilité de déplacement soit de la personne problématique ; ce qui n’arrive pas souvent ; ou alors, de la personne qui est victime ; ce qui malheureusement est beaucoup plus fréquent dans les cas que nous traitons".

Ces manières de faire, Hervé Hérion, avocat, les a observées chez plusieurs de ces clients policiers et policières victimes de harcèlement. "Il y a une non-application du droit du travail au sein des zones de police qui fait que lorsqu’une personne est victime soit d’insulte sexiste, raciste ou d’un accident du travail ; elle n’est pas prise en charge".

Difficile de porter plainte

Pour Hervé Hérion, il reste une certaine forme de loi du silence au sein de la police. Selon lui, les policiers et policières qui osent porter plainte ne représentent pas la majorité. "Il est extrêmement difficile de déposer plainte contre sa hiérarchie parce que vous avez l’effet de groupe qui peut annihiler cette volonté-là. Et puis vous continuez à travailler avec vos harceleurs et donc certaines personnes décident plutôt de se taire et d’encaisser".

De son côté, la police indique que l’étude fait l’objet de discussion avec les partenaires syndicaux et que des groupes de travail ont été mis en place.