Les femmes, gage d'une agriculture plus durable?

En matière environnementale, des études ont montré qu'une plus grande représentation des femmes dans les instances de décision conduisait à des politiques climatiques plus strictes. Cela se vérifie-t-il aussi en matière agricole? Est-ce qu'une prise de décision plus équilibrée entre les sexes permettrait une Politique Agricole Commune plus durable?

Plus enclines aux pratiques agricoles durables

C'est l'Institut pour une Politique Européenne Environnementale qui pose cette question, après avoir compilé toute une série de données et dressé ce constat: les femmes sont largement sous-représentées dans les instances de décisions entourant la PAC, alors que sur le terrain, ce sont les plus enclines à adopter des pratiques agricoles durables.

Nous avons rencontré une de ces agricultrices, dans son exploitation de Marche-en-Famenne. Anne-Françoise Georges gère 80 hectares de terres dans la campagne de Verdenne. C'est elle qui a repris la ferme familiale traditionnelle il y a 20 ans, lors du décès de son père.

Enceinte, je ne voulais plus pulvériser

"Quand j'ai repris, je n'étais pas sûre d'être à la hauteur de mon père", confie l'agricultrice. "Je me suis dit que j'allais faire comme il faisait parce que ça devait être rentable. Après trois, quatre ans, personnellement, je m'ennuyais dans le système de conduite des champs, je ne m'y retrouvais pas. Et puis je suis tombée enceinte et je ne voulais plus pulvériser". Une prise de conscience qui va l'amener à convertir sa ferme. Elevage, culture et même farine, aujourd'hui, tout est en production 100% biologique.

"La farine m'a fait découvert tout ce qui est blé ancien", explique-t-elle, "c'est super gai à semer. C'est en petite quantité, un hectare d'amidonnier, un de seigle, de triticale, de l'avoine. Petite quantité, mais qualité et surtout diversité". C'est son credo. Aussi passionnée que persévérante, Anne-Françoise n'en a pas moins dû faire ses preuves avant de réussir son pari: "il y a 12 ans, il n'y avait pas encore vraiment d'exploitant en bio dans le coin [...] J'ai quand même foncé tête baissée dans ce projet que je sentais en accord avec moi même. Et au bout du compte, sur Verdenne, presque tout le monde est en agriculture bio aujourd'hui", constate-t-elle satisfaite.

Au-delà des cheffes d'exploitation

"Sur le terrain, en Europe, 30% des chefs d'exploitation sont des femmes. C'est encore peu mais ça augmente. Et il faut savoir qu'il y a en réalité bien plus de femmes directement ou indirectement impliquées dans le travail agricole", explique Faustine Bas-Defossez, responsable des politiques agricoles et directrice des relations extérieures à l'Institut pour une Politique Européenne Environnementale (IEEP).

Des femmes plus susceptibles de se tourner vers l'agriculture biologique, l'agroécologie, les ventes directes ou encore les fermes urbaines, selon des travaux que l'institut a répertoriés à travers l'Europe: "On a trouvé que les femmes étaient souvent moteurs de pratiques agricoles plus durables. Pourquoi? Déjà parce que l'agriculture conventionnelle est vue comme très patriarcale. Il est assez difficile pour une femme de prendre une place en termes de technologies ou d'accès aux emprunts, du coup elles se tournent plus volontiers vers des pratiques plus alternatives. Les femmes sont aussi peut-être plus sensibles aux questions environnementales de part l'éducation ou le "caring" comme on dit en anglais".

30% de sièges en faveur des femmes

Parallèlement à ce constat, l'IEEP a sondé la représentation des femmes dans les différentes institutions européennes décidant de la Politique Agricole Commune et le constat est très clair: la prise de décision entourant la PAC est largement le fait d’hommes.

"Pour les trois institutions - Parlement européen, Conseil des ministres et Commission Européenne - on est autour de 30%, voire même en-dessous, de sièges en faveur des femmes", précise Faustine Bas-Defossez. Pas mieux pour les positions clefs des grands syndicats agricoles européens.

Cette recherche n'établit pas pour autant de lien direct entre prise de décision plus égalitaire et PAC plus verte, mais elle pose la question. Au Parlement européen, nous l'avons soumise à Benoît Lutgen, eurodéputé membre de la commission de l'agriculture (COMAGRI).

C'est plutôt par le terrain qu'on y arrivera

"Il ne faudrait pas tomber dans le piège de dire que si on est un homme, on va d'office voter d'une façon et une femme d'une autre façon", dit-il tout en convenant d'une sensibilité féminine accrue à ces questions, "et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait davantage de femmes dans la commission de l'agriculture".

Pour l'ancien ministre wallon de l'agriculture, c'est davantage par le terrain qu'une agriculture plus durable s'imposera: "les agricultrices et les représentantes du monde agricole ont déjà apporté des changements très notables dans l'agriculture wallonne. C'est pour moi plus par ce biais-là qu'on y arrivera, que grâce à une parité de vote au niveau européen. C'est par le terrain et parce que les règles le permettront", assure Benoît Lutgen.

En l'occurence, les règles de la nouvelle Politique Agricole Commune devraient être entérinées fin novembre par le Parlement européen. Une PAC largement jugée encore trop peu ambitieuse sur le plan environnemental...