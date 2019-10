Les femmes encore ultra-minoritaires à l'armée: "Les 2035 postes vacants leur sont ouverts"

La Défense doit faire face à une vague de départs à la pension et recrute en masse : 2035 postes seront ouverts l’an prochain pour des militaires. Dans ce cadre, la Défense dit vouloir "tordre le cou à l’idée reçue que le métier est exclusivement réservé aux hommes. Rien n’est moins vrai. En effet, tous les postes vacants sont ouverts aux femmes".

Lucile Quodbach à bord de l'avion C130 - © Tous droits réservés

"Ê tre une femme n’a jamais été un obstacle"

A bord de l’énorme avion-cargo C130 qu’elle s’apprête à manœuvrer pour la première fois, la pilote affirme ne pas avoir été freinée : "J’aurais pu me poser des questions sur le fait d’être une femme pilote aussi bien dans le civil qu’à l’armée. Mais je ne me suis jamais interrogée là-dessus. J’ai toujours été attirée par ce métier et être une femme n’a jamais été un obstacle".

Les dimanches 13 et 20 octobre, 14 unités de toutes les composantes de l’armée ouvriront leurs portes aux jeunes qui sont intéressés par une carrière militaire.