Les Européens et l’alcool : 8,4% en consomment tous les jours, les Belges au-dessus de la moyenne

Selon une étude d’Eurostat, responsable du traitement et de la diffusion des statistiques de l’Union européenne, 8,4% des Européens adultes ont consommé de l’alcool quotidiennement au cours de l’année 2019. Un taux qui monte à 28,8% lorsque l’on parle de consommation unique hebdomadaire et qui redescend à 22,8% pour la consommation unique sur base mensuelle. 26,2% des Européens n’en ont pas consommé au cours des 12 mois de l’année 2019. Concernant la Belgique, notre consommation au quotidien a été au-dessus de la moyenne. En effet, 9,7% des Belges interrogés reconnaissent avoir consommé de l’alcool quotidiennement. En tête de ce classement, les Portugais avec 20,7%. Les Pays Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ferment la marche avec respectivement 1,3% ; 1,2% et 0,8%. Au niveau de la consommation hebdomadaire, ici aussi les Belges ont été au-dessus de la moyenne européenne avec 40,8% et se hissent même sur le podium, en troisième position derrière les Pays-Bas (47,3%) et le Luxembourg (43,1%). Il faut regarder les chiffres relatifs à la non-consommation pour voir la Belgique en dessous de la moyenne puisque 23,2% des Belges n’ont pas consommé d’alcool en 2019.

Les seniors consomment plus que les jeunes au quotidien

Toujours au niveau européen, la consommation quotidienne d’alcool augmente avec l’âge. La part la plus faible de ceux qui consommaient de l’alcool le plus fréquemment (c’est-à-dire tous les jours) a été enregistrée chez les 15-24 ans (1,0%) tandis que la part la plus élevée chez les 75 ans et plus (16,0%). Cependant, ce dernier groupe d’âge représentait également la proportion la plus élevée de personnes n’ayant jamais consommé d’alcool ou n’en ayant pas consommé au cours des 12 derniers mois (40,3%). La consommation hebdomadaire d’alcool était assez stable dans tous les groupes d’âge entre 25 et 64 ans, la part la plus élevée étant observée chez les personnes âgées de 45 à 54 ans (33,5%). La consommation mensuelle et moins d’une fois par mois diminuent légèrement avec l’âge. Les personnes âgées de 25 à 34 ans ont enregistré la part la plus élevée de consommation mensuelle d’alcool (28,5%).

Les hommes boivent plus que les femmes

Dans tous les États membres de l’UE, les hommes ont consommé de l’alcool plus fréquemment que les femmes. La consommation quotidienne et hebdomadaire d’alcool a été plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (respectivement 13,0% des hommes contre 4,1% des femmes et 36,4% des hommes contre 21,7% des femmes). Les écarts les plus importants entre les sexes ont été trouvés au Portugal (33,4% contre 9,7%) et en Espagne (20,2% contre 6,1%) pour la consommation quotidienne (13,5% contre 6,2% chez nous en Belgique) et en Roumanie (32,2% contre 6,6%) et en Slovaquie (30,6% contre 8,8%). Pour une consommation hebdomadaire (47,2% contre 34,8% chez nous).

Les femmes représentaient une proportion significativement plus élevée de personnes n’ayant jamais consommé d’alcool ou n’en ayant pas consommé au cours des 12 derniers mois. Le plus grand écart entre les sexes a été trouvé à Chypre (12,8% d’hommes contre 44,2% de femmes), en Bulgarie (16,2% contre 42,0%), en Italie (21,5% contre 46,7%). En Belgique, 16,5% des hommes contre 29,5% des femmes n’ont pas bu d’alcool en 2019.

28% des Belges ivres au moins une fois par mois

Concernant les épisodes de consommation excessive d’alcool, 28% des Belges ont reconnu avoir exagéré au moins une fois par mois, tous les mois pour la plupart. Parmi les États membres de l’UE, cela oscille entre 4% (Chypre et Italie) et 38% (Danemark). Une faible proportion de ceux-ci (entre 3 et 19 fois moins) a adopté ce comportement au moins une fois par semaine. Pour rappel, une forte consommation épisodique est définie comme l’ingestion de l’équivalent de plus de 60 g d’éthanol pur en une seule fois.

Confinement et alcool : JT 09/01/2021

