Les étudiants-jobistes en rade se tournent vers le baby-sitting

C’est le cas de Mylène, 19 ans, étudiante en droit. Elle compte sur son job d’étudiant pour financer ses études. "Depuis mes 17 ans, je travaille comme étudiante dans la restauration, l’hôtellerie, dans des supermarchés. J’ai toujours trouvé sans problème". Mais cette année, elle attend toujours une réponse. "J’ai postulé dès la mi-juin, comme d’habitude. Via au moins cinq canaux différents, notamment des agences d’intérim. Mais je suis toujours dans l’attente. J’ai aussi déposé mon CV dans des cafés. Mais on m’a clairement dit qu’on ne recrutait pas d’étudiants parce qu’on privilégiait les CDI".

Julie Goudeseune n’en revient toujours pas. Cette mère de famille qui travaille plusieurs soirs par semaine est inondée de candidatures pour garder son fils Hector… IL y a quelques jours, quand elle a posté sa petite annonce sur un site payant de baby-sitting, elle s’attendait à recevoir 6 ou 7 candidatures, comme les autres années. Mais cette fois, elle en a reçu plus de trente. "J’ai trouvé très rapidement une baby-sitter, mais les candidatures continuant à affluer, je vais devoir retirer la petite annonce au plus vite, car ça n’arrête pas, nous explique-t-elle. Les candidates ont pour la plupart entre 18 et 25 ans, elles font des études supérieures et cherchent à gagner un peu d’argent".

Mylène, étudiante en droit, à la recherche d'un job d'étudiant - © RTBF

Mylène est inquiète. Elle craint que la situation ne s’enlise, à cause du COVID-19. "C’est ce qui m’a amenée à postuler comme baby-sitter. J’en ai fait un peu quand j’étais plus jeune. Et au moins, il s’agit de travailler pour des particuliers, donc il n’y a pas les contraintes liées au COVID". Plusieurs de ses amies ont fait la même démarche. "Elles ont aussi besoin de ces revenus pour financer leurs études. Elles n’ont pas non plus trouvé de job d’étudiant et tentent donc le baby-sitting, comme moi. Mais même là, j’ai l’impression que ça a l’air bouché".

Moins de jobs d’étudiants disponibles ?

Pour Federgon (Fédération des prestataires de services RH), qui représente notamment les entreprises de travail intérimaire, il n’est pas étonnant que les étudiants se rabattent sur le baby-sitting. "Je pense que c’est normal. La demande est plus forte que l’offre de jobs d’étudiants. Ils vont donc chercher ailleurs", explique Paul Verschueren, directeur du service économique et étude de Federgon. Entre 40 et 45% des jobs d'étudiants sont des contrats d'intérim. Federgon a donc une vue partielle mais pertinente sur les derniers chiffres disponibles. "Pour le troisième trimestre, on a constaté que le volume d’heures prestées par les étudiants jobbistes avait baissé de 23%. Autrement dit, on avait 45 000 étudiants jobbistes en moins dans le secteur de l’intérim".

Quant aux raisons qui expliqueraient cette chute du nombre de jobs disponibles, elles sont, selon Federgon, toutes liées à la crise sanitaire. "C’est clair qu’avant le 15 mars, rien ne laissait présager une telle baisse. Mais à partir de la mi-mars, la demande a commencé à chuter et le volume des heures prestées par les étudiants-jobbistes a suivi". La raison principale pointée par la fédération est la situation économique consécutive à la crise du COVID-19. La deuxième raison est le redémarrage au ralenti de secteurs comme l’HORECA, l’événementiel ou les parcs d’attraction, qui sont tous traditionnellement de gros fournisseurs de jobs-étudiants. Enfin, "il y a la réticence des entreprises à autoriser des externes à entrer sur le lieu de travail, enchaîne Paul Verschueren. C’est en rapport avec la peur de la contamination."

Des baby-sitters en plus sur le marché mais une demande des parents moins importante

"Au début de la pandémie, on a assisté à une inscription massive de nouveaux membres sur notre application. Les étudiants n’allaient plus à l’école, ils étaient donc disponibles pour faire du baby-sitting", explique Fabrizio Gentile, responsable développement de l’application B-SIT. La demande des parents, quant à elle, avait fortement diminué. "Et ensuite, à chaque phase de déconfinement, on a assisté à une reprise par paliers, de la demande des parents". Cette demande n’est toutefois pas encore comparable à celle qui existait au mois de septembre 2019. Voilà un obstacle de plus auquel se heurtent les étudiants en quête de revenus.

"Je suis inquiète, nous répète Mylène. Pour cette année, j’avais mis de côté, mais comment vais-je financer mes études l’an prochain si je ne peux pas travailler cette année ? D’autant que j’ai l’impression que ça ne va pas s’arranger".

Les yeux rivés sur les chiffres et les courbes statistiques, Paul Verschueren partage davantage qu’une impression. Pour lui, c’est une évidence. "Ca va nous prendre pas mal de temps avant de restaurer toute cette activité au niveau auquel elle était en 2019".