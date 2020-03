Les étudiants dénoncent le capharnaüm engendré par les cours à distance

Depuis le 12 mars déjà, les universités privilégient l’enseignement à distance. Ce lundi soir, le conseil des recteurs a pris la décision d’aller un cran plus loin, les universités fermeront donc leurs portes jusqu’à la fin de l’année académique.

Aujourd’hui, cette décision fait réagir les étudiants. Ils dénoncent "le manque de réelles solutions pour remédier au capharnaüm actuel." Et si la Fédération des Etudiants Francophones s’autorise le mot capharnaüm, c’est que les échos du terrain sur l’enseignement à distance ne sont pas très bons, comme l’explique la présidente de la FEF, Chems Mabrouk : "La réalité est moins glorieuse que ce qu’on veut nous faire croire. Au niveau des échos que l’on a, il y a des bugs techniques, il y a des professeurs qui n’ont pas réussi à mettre en ligne des cours à distance et podcast, des professeurs qui donnent des textes à lire et les étudiants doivent répondre à des questions sur des forums. Bref, les cours à distance ne fonctionnent pas si bien que cela, il y a des choses à régler. Donc si c’est maintenu jusqu’à la fin de l’année, il faudra régler cela."

Examens, mémoires, stages

Les sujets d’inquiétudes des étudiants sont aujourd’hui nombreux. Qu’en sera-t-il des examens de fin d’année, quid des mémoires et travaux de fin d’études ou encore que doivent faire les étudiants qui étaient en stage et se retrouvent sans rien ? Sur ces points, la FEF attend des réponses claires : "Les universités font des effets d’annonce mais n’apportent par de réponse aux inquiétudes des étudiants concernant les examens, les mémoires de fin d’année, les stages. On se retrouve face à des étudiants inquiets et qui ne savent pas comment réagir. Ça aura des conséquences sur les années d’études."

La FEF en appelle donc à la ministre de l’enseignement supérieur, Valérie Glatigny, pour tenter d’avoir des mesures pour l’ensemble des établissements francophones et ainsi éviter une inégalité de traitement des étudiants.

Chems Mabrouk avance aussi d’autres pistes de solutions : "On demande que les cours à distance soient accompagnés d’un syllabus, pour que les étudiants qui ne peuvent pas accéder au cours en ligne aient quand même un cours. Pour les cours où l'enseignement à distance n’est pas possible, il faut que cette matière ne soit pas évaluée. Pour ceux qui doivent faire un travail de fin d’étude, il faut qu’il y ait un accès aux bibliothèques virtuelles des universités. Et enfin, il faut une solution pour tous les stagiaires qui ne peuvent pas accéder à leur stage et qui ne savent pas quoi faire."

Aujourd’hui la Fédération des Etudiants le répète, il est essentiel de parvenir à limiter la casse car si la situation impacte les études des jeunes, cela aura aussi des répercussions sur leur future carrière professionnelle.