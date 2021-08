Les États-Unis vont livrer au Mexique 8,5 millions de vaccins contre le coronavirus

Les États-Unis vont livrer au Mexique 8,5 millions de doses de vaccins Moderna et AstraZeneca contre le Covid-19, a déclaré mardi le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Cet envoi des vaccins a été formalisé lors d'un appel téléphonique lundi entre le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et la vice-présidente américaine Kamala Harris, au cours duquel il a également été question de migration et de la réouverture de la frontière commune. "Les États-Unis vont envoyer trois millions et demi de doses du vaccin Moderna et jusqu'à cinq millions de doses du vaccin Astra Zeneca", a déclaré M. Ebrard lors d'une conférence de presse. Ils seront livrés dans le courant du mois d'août.

2,9 millions de cas confirmés et 244.690 décès

En juin dernier, le Mexique a reçu des États-Unis 1,3 million de doses du vaccin Johnson & Johnson à l'attention des populations vivant le long de la frontière nord.

M. Ebrard a également déclaré que la réouverture de la frontière commune, qui a été limitée aux activités non essentielles depuis le 21 mars de l'année dernière afin de contenir la propagation du coronavirus, serait discutée mardi avec une délégation américaine de haut niveau.

Le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, a commencé à vacciner les agents de santé en décembre dernier et les personnes âgées de plus de 60 ans en février. Le pays est en proie à une augmentation des contaminations, principalement chez les jeunes. À ce jour, on y dénombre 2,9 millions de cas confirmés et 244.690 décès.