Les époux Van Eycken seront à nouveau devant la justice en octobre prochain

Christian Van Eycken et Sylvia Boigelot sont actuellement jugés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour l’assassinat de Marc Dellea, l’ex-mari de Sylvia. Mais l’ancien député régional flamand et son épouse comparaîtront aussi le 23 octobre prochain devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Ils sont accusés de destruction de preuves au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le parquet de Bruxelles avait expliqué, le 12 novembre dernier, que lors d’une consultation du dossier de l’assassinat de Marc Dellea, en août 2018, une pièce à conviction et du matériel informatique avaient été détruits.

Un juge d’instruction avait été saisi afin de déterminer les circonstances précises de ces destructions. Le 9 novembre 2018, il avait inculpé le couple Van Eycken pour ces faits, qualifiés de sabotage informatique et destruction de biens d’utilité publique.

Cette seconde enquête a retardé mais n’a pas empêché la tenue du procès concernant l’assassinat de Marc Dellea. Les débats ont débuté lundi et se poursuivront jusqu’au 21 juin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Marc Dellea, un homme de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014, une balle dans la tête. Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot, sur le banc des prévenus, contestent toute implication dans ce crime.