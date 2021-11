Les élèves et les profs bénéficieront d’une demi-journée de congé le 24 décembre

Selon les informations relayées par SudInfo et par Le Soir, les enseignants et les élèves de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire pourront quitter les établissements plus tôt le 24 décembre, à midi. Les centres PMS sont également concernés.

Ce mardi en fin de soirée, une circulaire ministérielle que vous pouvez consulter ici donne tous les détails.

La circulaire semble ne pas imposer la mise en place de garderies : "De même, le Gouvernement a décidé de dispenser de service les membres du personnel de l’enseignement obligatoire, en ce compris des Centres PMS, les membres du personnel d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit ainsi que les membres du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française, en ce compris des Centres PMS, ainsi que les membres du personnel administratif bénéficiant d’une subvention-traitement de la Communauté française. Aussi, il n’est pas demandé d’organiser de garderie après midi."