Les élèves de sixième primaire passent leur CEB dès ce jeudi : "Le stress des enfants est d’abord celui des parents et des instituteurs et institutrices"

Des dizaines de milliers d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles passent leur CEB à partir de ce jeudi matin. Une épreuve certificative qui leur permettra de passer en première secondaire en septembre prochain.

Stéphanie Peters, docteur en science de l’éducation à l’Université de Liège, était l’invitée de La Première ce jeudi.

À 11-12 ans, c’est un stress inutile, ce CEB ?

"Je ne sais pas s’il est inutile. Je crois que le stress des enfants est d’abord le reflet du stress des parents ou des adultes qui l’entourent. C’est clair que c’est un enjeu qui va se jouer sur quatre matinées. Ça clôture six années d’apprentissage, plus les maternelles, évidemment. On en parle beaucoup, on se prépare beaucoup, donc je pense qu’il faut nuancer les choses. Le stress des enfants est d’abord celui des parents et celui des instituteurs et institutrices, éventuellement, qui vont les accompagner".

Au-delà du stress, il y a un intérêt pédagogique pour ce CEB ?

"Je pense que pédagogiquement, il y a toujours un intérêt pour les évaluations. Les évaluations sont toujours l’occasion de réactiver des apprentissages. C’est vrai qu’ici, le CEB réactive des apprentissages de six années, donc c’est plus important en volume.

Et de ce point de vue là, d’un point de vue d’apprentissage, c’est toujours une bonne chose de faire une forme d’évaluation, parce que ça permet de fixer les choses de manière plus durable dans la mémoire.

Maintenant, il y a toujours des limites à toute évaluation. L’évaluation n’est jamais parfaite. En tout cas, ce n’est jamais le reflet complet et sûr à 100% de ce que vaut l’élève ou de ce que connaît l’élève.

On peut discuter du format, de la temporalité, de la manière dont c’est fait, du discours qu’il y a autour, des enjeux sociaux et psychologiques qu’il y a autour…"

Cette année, à cause du Covid, petit changement : ce sont les titulaires qui corrigent. Avant, c’était anonymisé, c’était d’autres profs qui ne connaissaient pas les élèves. Il n’y a pas de risque de subjectivité ou de favoritisme ?

"A priori, la subjectivité est de toute façon réduite, puisque même si ce sont les enseignants qui vont corriger et encadrer leurs propres élèves, ils ont des consignes très strictes, que ce soit pour surveiller ou pour corriger les CEB.

Moi, je pense que ça peut être un atout que ce soit le titulaire qui encadre parce que ça va certainement réduire une partie du stress des jeunes, parce qu’ils sont en terrain connu, ils sont avec une personne qu’ils connaissent, une personne qui les connaît aussi et qui pourra peut-être avoir un petit mot d’encouragement plus personnalisé. Ça peut donc peut-être contribuer à réduire le stress des enfants.

Et on sait que le stress risque de polluer une partie de leur cerveau, et donc diminuer leurs compétences et leur mobilisation. Je pense donc que si ça peut avoir un impact positif, c’est peut-être de ce côté-là, pour libérer une part de l’énergie du cerveau des jeunes, qu’ils ne stressent pas trop et qu’ils puissent donner pleinement leur potentiel pour répondre aux questions".