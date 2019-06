Les effets du cannabis sur la douleur ne sont pas scientifiquement prouvés, selon les algologues belges

Dans une prise de position commune, les algologues belges - qui se penchent sur les causes et traitements de la douleur - mettent en garde contre l'utilisation du cannabis à des fins médicales pour soulager la douleur, rapportent La Libre Belgique et De Morgen vendredi.

Pour la Société belge de la douleur (Belgian Pain Society ou BPS), l'Association anesthésiologique flamande et le Groupe régional interdisciplinaire pour la douleur (Grid), les preuves scientifiques de l'efficacité des cannabinoïdes sont insuffisantes.

Continuer les recherches avant des prescriptions à fin médicale

La publicité faite auprès du grand public autour de ces produits donne "une image faussement rassurante" de l'utilisation des cannabinoïdes, insistent les trois organisations.

Autre inquiétude des médecins spécialisés dans le traitement de la douleur : les risques "majeurs" (dépendance, psychose, dépression et suicide chez les jeunes adultes¿) sont, à l'inverse, insuffisamment rapportés. Le CBD (substance présente dans le cannabis mais qui n'est pas psychotrope) produit aussi des effets secondaires comme des problèmes gastro­intestinaux et de la somnolence. "Il est donc urgent de poursuivre les recherches avant de recommander la prescription du cannabis à des fins médicales", insistent les algologues belges.

Actuellement, le Sativex est le seul médicament à base de cannabis qui a été autorisé par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) pour les patients adultes atteints de sclérose en plaques qui n'ont pas répondu à d'autres traitements antispastiques. Il est uniquement remboursé dans ce cas­-là.