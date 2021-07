Les écrans, un fléau pour la jeunesse ? Certains enfants "ne décrochent pas du tout, et sont littéralement intoxiqués", assure Nadia Echadi

Les enfants sont-ils trop plongés dans les écrans ? Est-ce un fléau pour la jeunesse ? Des questions posées ce vendredi matin sur la Première à Nadia Echadi, enseignante en primaire, fondatrice de Maxi-Liens, une asbl qui a notamment pour but de venir en aide aux enfants en situation d’exil, et fondatrice également d’Ergonomic Pédaconcept, ce concept pédagogique qui veut faire changer la posture des écoles par rapport aux enfants. Elle a publié une carte blanche ce jeudi dans La Libre Belgique , intitulée "Les écrans, ce fléau contre lequel l’école pourrait lutter".

Tout d’abord, ce constat : on le sait, on le remarque de plus en plus, les enfants d’aujourd’hui sont devenus réellement accros aux écrans. Un constat que Nadia Echadi peut également observer au niveau de son métier d’enseignante. Elle souligne que cela se produit de plus en plus tôt. Les adolescents devant des écrans à partir de 12-13 ans, est un phénomène connu "mais ici, je suis vraiment confrontée à des enfants qui entrent en première primaire et qui sont vraiment affectés par les écrans, parce qu’il y a un énorme appauvrissement du langage et parfois même de la psychomotricité fine".

L’enseignante observe qu’il y a quelques années on avait en général un ou deux enfants avec des difficultés, souvent, parce qu’ils étaient allophones et le français était la deuxième langue. Mais aujourd’hui, dit-elle, il y a de plus en plus d’enfants francophones qui sont dits vulnérables, et c’est vraiment très inquiétant. "Je suis assez préoccupée".

