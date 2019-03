Les écouteurs sans fil, dangereux pour la santé? C’est ce qu’affirment plus de 250 scientifiques

Les écouteurs sans fil tels que les Airpods seraient nocifs pour la santé et augmenteraient le risque de cancer par la proximité du Bluethoot avec le cerveau. C’est le constat dressé par plus de 250 scientifiques de 40 pays différents, qui se sont associés pour signer une péti­tion adressée aux Nations Unies et à l’Or­ga­ni­sa­tion mondiale de la santé (OMS).

Ces scientifiques sont en fait engagés dans l’étude des effets biologiques et médicaux des champs électromagnétiques non ionisants (EMF).

Et leurs inquiétudes se portent sur tous les appareils sans fil, ce qui inclut donc le téléphone de manière plus générale, mais aussi le Wifi, les babys phones et les écouteurs sans fil avec le système Bluethoot. Ceux-ci, placés directement dans le conduit auditif, libèrent des niveaux élevés d’ondes.

Effets néfastes des ondes sur TOUS les végétaux et les animaux

Selon eux, les EMF augmentent le risque de cancer ou de dégâts génétiques, pourraient engendrer des changements du système reproducteur, des déficiences de l’apprentissage et de la mémorisation ou encore des désordres neurologiques. De manière très générale, ces technologies influenceraient le bien-être général des individus… mais pas que.

« Les dommages vont bien au-delà de l’espèce humaine : des preuves évidentes, toujours plus nombreuses, montrent les effets néfastes des ondes sur TOUS les végétaux et les animaux (d’une simple cellule, à l’abeille et aux mammifères) », précisent-ils dans cette pétition.

Selon les scientifiques, les recommandations de la Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non Ionisantes (ICNIRP) ne sont pas suffisantes. « Elles ne prennent pas en compte les expositions de longue durée, ni les effets engendrés par des champs de faible intensité » et seraient donc « insuffisantes pour protéger efficacement la santé des hommes et la nature entière. »