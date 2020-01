Les écoliers ixellois n'iront plus au zoo

Les élèves des écoles communales ixelloises ne verront plus d'animaux en cage. Le nouveau collège issu des dernières élections communales à Ixelles a décidé de favoriser d'autres activités. Le bourgmestre Ecolo de la commune, Christos Doulkeridis, s'étonne d'ailleurs du bruit fait autour de cette décision, entrée pourtant en vigueur en septembre dernier.

Des animaux dans leur habitat naturel

"Il ne s'agit pas d'interdire mais de favoriser d'autres types d'activités", précise le bourgmestre. Et il n'en manque pas : culture, histoire, sciences, sports. La nature n'est pas oubliée mais "nous nous fondons sur le principe que les animaux sauvages sont mieux dans leur habitat naturel et pas en captivité". Et le bourgmestre de mentionner l'interdiction récente des animaux dans les cirques.

Les regrets du zoo d'Anvers

"Il existe plein d'endroits où l'on peut voir des animaux dans la nature en Belgique" affirme Christos Doulkeridis. Le zoo d'Anvers regrette cette décision. "Nous recevons chaque année 140 mille enfants en voyage scolaire" explique Ilse Segers, la porte parole du zoo d'Anvers et du parc animalier de Planckendael. Elle s'étonne d'autant plus que la Flandre dispose de la législation la plus stricte d'Europe pour le bien être animal.

La consternation de Pairi Daiza

"C'est une décision consternante, qui n'a pas été documentée", estime Claire Gilissen, porte parole de Pairi Daiza. Le parc animalier situé à Brugelette, dans le Hainaut, entend jouer un rôle primordial dans la conservation des espèces et la sensibilisation du public à la préservation de la planète.

Le bourgmestre d'Ixelles rappelle "qu'il s'agit d'être cohérent par rapport à l'évolution de la société" et que "ces visites, limitées dans l'année, concernent des activités scolaires."