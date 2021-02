Les écoles pourraient servir de rempart plus strict face au tabagisme des jeunes

Selon une étude publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet, la consommation de tabac chez les jeunes de 13 à 15 ans reste problématique dans 40% des 143 pays observés, même si la Belgique ne fait pas partie des plus mauvais élèves.

Selon cette étude, depuis 2002, le nombre de jeunes fumeurs a chuté passant de 20% à 7% aujourd’hui. L’analyse la plus fine concerne la tranche 12 à 18 ans, mais elle vaut pour la sous-catégorie des 13 à 15 ans.

Pour autant, la lutte contre le tabac ne s’arrête pas là.

Une assuétude rapide

"Il faut tout mettre en œuvre pour dissuader de commencer à fumer à 13-15 ans. L’assuétude est rapide, plus encore chez les filles."

Vincent Lorent est professeur de sociologie médicale à l’institut de recherche de santé et société de l’UCLouvain : "deux ou trois mois après avoir commencé, au fil des rencontres, le jeune cherche à maintenir sa consommation. Et à 17 ans, il a déjà plusieurs années de consommation derrière lui."

Mais pouvoir aider les jeunes à éviter de tomber dans le piège du tabac ne se fait pas en un claquement doigt. Écraser la tentation du tabac comme un mégot dans un cendrier passe par deux impératifs.

Le premier reste le prix. Un tarif élevé découragerait un achat, au moins autant que les avertissements imagés sur le paquet de cigarettes. "Et c’est vrai aussi pour les adultes."

Vincent Lorent livre cependant une nuance pour les jeunes : "ceux qui sont issus d’un milieu social défavorisé et qui ont déjà un petit job, ont plus d’argent de poche et le prix les rebuterait moins."

Pas de tabac à l’école

Quant au second impératif, il s’agirait d’une meilleure application d’un décret de 2006 de la Communauté française sur l’interdiction de fumer dans les écoles.

"Il est regrettable de constater que des établissements ne le respectent pas scrupuleusement. Certains d’entre eux ont des fumoirs. Et les professeurs qui grillent une cigarette ne donnent vraiment pas une bonne image. L’interdiction doit aussi frapper le personnel."

Vincent Lorent insiste sur le fait que le tabac doit apparaître comme un produit contre lequel il faut lutter. Selon lui, il s’agit d’une lutte de normes, il parle alors de "dénormalisation."